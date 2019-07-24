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  • Ferrari bu hale geldi! Servet değerindeki aracı görenler şoke oldu!

bu hale geldi! Servet değerindeki aracı görenler şoke oldu!

'de kaçak olarak ele geçirilen yaklaşık 306 bin dolar değerindeki marka arabayı imha etti.

Giriş Tarihi: 24.07.2019 13:21 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 15:19
Ferrari bu hale geldi! Servet değerindeki aracı görenler şoke oldu!

'in başkenti Manila'da bu yıl içinde ele geçirilen yaklaşık 306 bin dolar değerindeki kaçak bir araba ve sigarayı imha etti.

Ferrari bu hale geldi! Servet değerindeki aracı görenler şoke oldu!

Gümrük yetkilileri, alıcı firma Camama Auto Hub'ın 'yi ülkeye parçalar halinde Mayıs ayında kaçak olarak soktuğunu söyledi.

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Ferrari bu hale geldi! Servet değerindeki aracı görenler şoke oldu!

'nin getirilmeden önce motorunun ve 2 kapısının ayrıldığı belirtildi.

Filipinler'de ele geçirilen kaçak Ferrari iş makinesi ile böyle paramparça edildi

Ferrari bu hale geldi! Servet değerindeki aracı görenler şoke oldu!

Gümrük Bürosunun otoparkına çekilen bir buldozer yardımıyla parçalandı.

Ferrari bu hale geldi! Servet değerindeki aracı görenler şoke oldu!

ayrıca sigara yapma makinesi ve sigaraları da imha etti.

Ferrari bu hale geldi! Servet değerindeki aracı görenler şoke oldu!

Sahte tütün ürünlerine Şubat ayında Tacloban şehrindeki bir depoda el konmuştu.

Ferrari bu hale geldi! Servet değerindeki aracı görenler şoke oldu!
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