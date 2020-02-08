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  • Fiat Punto arabasını Türk ustalara bıraktı! Son halini görünce şoke oldu

arabasını ustalara bıraktı! Son halini görünce şoke oldu

ustalar yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Bu sefer ustalara teslim edildi. Aracın sahibi, Punto'nun son halini görünce tanımakta zorlandı. Araç Türk ustaların ellerinde adeta fabrikadan çıktığı güne geri döndü. Bu muhteşem değişim kare kare görüntülendi. İşte Fiat Punto'nun şaşırtan değişimi...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 12:10
Fiat Punto arabasını Türk ustalara bıraktı! Son halini görünce şoke oldu

'de yayınlanan Yüzde Yüz Oto programında yine bir araç yenilendi. sahibi kadın ekibe aracını teslim etti.

Fiat Punto arabasını Türk ustalara bıraktı! Son halini görünce şoke oldu

Ekip de yine müthiş işe imza attı.

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Fiat Punto arabasını Türk ustalara bıraktı! Son halini görünce şoke oldu

İşte o yenileme çalışması..

Fiat Punto arabasını Türk ustalara bıraktı! Son halini görünce şoke oldu
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Fiat Punto arabasını Türk ustalara bıraktı! Son halini görünce şoke oldu
Fiat Punto arabasını Türk ustalara bıraktı! Son halini görünce şoke oldu
Fiat Punto arabasını Türk ustalara bıraktı! Son halini görünce şoke oldu
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