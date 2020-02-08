Fiat Punto arabasını Türk ustalara bıraktı! Son halini görünce şoke oldu
Fiat Punto arabasını Türk ustalara bıraktı! Son halini görünce şoke oldu
Türk ustalar yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Bu sefer ustalara Fiat Punto teslim edildi. Aracın sahibi, Punto'nun son halini görünce tanımakta zorlandı. Araç Türk ustaların ellerinde adeta fabrikadan çıktığı güne geri döndü. Bu muhteşem değişim kare kare görüntülendi. İşte Fiat Punto'nun şaşırtan değişimi...
Giriş Tarihi: 08.02.2020
11:54
Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
12:10
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