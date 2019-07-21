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'u yenilediler

'un değişimi adeta dudak uçuklattı! Eski model Ford Focus otomobil ustaların elinde bambaşka bir araca dönüştü. Ford'un en sevilen modellerinden biri olan Focus yıllardır hala beğenilen otomobillerden biri olarak gösteriliyor. Öte yandan TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto programı araçları yenilemeye devam ediyor. Son olarak da bu efsane otomobil sahibi tarafından ustalara emanet edildi ve Türk ustalar bakın aracı ne hale getirdi. Son hali sahibini şaşkınlığa uğrattı.

Giriş Tarihi: 21.07.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 07:21
Ford Focus'u yenilediler

TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto programı araçları yenilemeye devam ediyor.

Ford Focus'u yenilediler

Bu defa eski kasa bir 'u yenilediler.

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Ford Focus'u yenilediler

Aracın sahibi son halini görünce gözlerine inanamadı.

Ford Focus'u yenilediler

İşte o çalışma...

Ford Focus'u yenilediler
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Ford Focus'u yenilediler
Ford Focus'u yenilediler
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