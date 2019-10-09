Ford Focus'un dudak uçuklatan değişimi!

Ford Focus'un değişimi adeta dudak uçuklattı! Eski model Ford Focus otomobil ustaların elinde bambaşka bir araca dönüştü. Ford'un en sevilen modellerinden biri olan Focus yıllardır hala beğenilen otomobillerden biri olarak gösteriliyor. Öte yandan TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto programı araçları yenilemeye devam ediyor. Son olarak da bu efsane otomobil sahibi tarafından ustalara emanet edildi ve Türk ustalar bakın aracı ne hale getirdi. Son hali sahibini şaşkınlığa uğrattı.
Giriş Tarihi: 09.10.2019
07:23
Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
07:25