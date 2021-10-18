Foxconn elektrikli araçlarını tanıttı! Akıllara Apple Car geldi

Foxconn'un ürettiği prototip araçlar, şirketin kendi markası altında piyasaya sürülmeyecek. Yani son tüketiciler, hiçbir zaman Foxconn markalı araçlar görmeyecekler. Ancak başta Tayvanlı şirketler olmak üzere yapılacak iş birlikleri ile Foxconn'un ürettiği araçlar satılacak. Yapılan açıklamaların en dikkat çekici yanı ise sedan modelin bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek olması. Otobüsler ise hükümetle yapılan anlaşmalar sonucunda 2022 yılında bazı kentlerde kullanılmaya başlayacak. SUV model, 2023 yılında "Yulon" markası altında satışa sunulacak.