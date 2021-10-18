Foxconn elektrikli araçlarını tanıttı! Akıllara Apple Car geldi

Foxconn, uzunca bir süredir otomobillerle ilgileniyor. Hatta şirket, kısa bir süre önce otomobil üretimi yapabilmek için ABD'de bir fabrika da satın aldı. Tayvan'daki tesislerini hem güçlendiren hem de yeni tesisler açan şirket, ABD'de elektrik motorlu araç üretimi için de Fisker ile 7 yıllık bir anlaşma imzaladı. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor?