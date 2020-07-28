HaberlerGaleriGaraj kapısı açtıklarında şaşkına döndüler! Hiç beklemedikleri özel bir otomobil buldular
Garaj kapısı açtıklarında şaşkına döndüler! Hiç beklemedikleri özel bir otomobil buldular
Otomobil markalarının sınırlı sayıda ürettiği özel modelleri vardır. Sayıca az olan bu özel modellerin bazıları zaman içinde herhangi bir sebepten dolayı hurdaya çıkabiliyor. Aradan geçen yıllar ve kalan sağlam araçların da az sayıda olması sebebiyle, sözünü ettiğimiz özel modellerin değeri artıyor. Neredeyse her markanın aşağı yukarı buna benzer bir hikayeye sahip aracı bulunuyor. Alman otomotiv devi BMW'nin de M1 adında bir modeli var. Kült ve nadir bir model olarak gösterilen M1'den sadece 453 adet üretilmişti. İlginç bir şekilde İtalya'da bir garajda BMW M1 modeli bulundu. İşte garajda unutulan özel BMW modeli...
Giriş Tarihi: 28.07.2020
17:53
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
18:02
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