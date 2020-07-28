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Garaj kapısı açtıklarında şaşkına döndüler! Hiç beklemedikleri özel bir otomobil buldular

Otomobil markalarının sınırlı sayıda ürettiği özel modelleri vardır. Sayıca az olan bu özel modellerin bazıları zaman içinde herhangi bir sebepten dolayı hurdaya çıkabiliyor. Aradan geçen yıllar ve kalan sağlam araçların da az sayıda olması sebebiyle, sözünü ettiğimiz özel modellerin değeri artıyor. Neredeyse her markanın aşağı yukarı buna benzer bir hikayeye sahip aracı bulunuyor. Alman otomotiv devi 'nin de adında bir modeli var. Kült ve nadir bir model olarak gösterilen M1'den sadece 453 adet üretilmişti. İlginç bir şekilde 'da bir garajda BMW M1 modeli bulundu. İşte garajda unutulan özel BMW modeli...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 18:02
Garaj kapısı açtıklarında şaşkına döndüler! Hiç beklemedikleri özel bir otomobil buldular

Carscoops sitesinde yer alan bilgilere göre, araç 1982 yılından beri kullanılmamış. Öyle ki, 1980 yılından kalma orijinal lastikler hala üzerinde.

Garaj kapısı açtıklarında şaşkına döndüler! Hiç beklemedikleri özel bir otomobil buldular

Sadece 7 bin 392 kilometre yol yapmış olan bu 'in motorunun hala çalıştığı belirtiliyor.

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Garaj kapısı açtıklarında şaşkına döndüler! Hiç beklemedikleri özel bir otomobil buldular

sadece 453 adet üretilmişti.

Garaj kapısı açtıklarında şaşkına döndüler! Hiç beklemedikleri özel bir otomobil buldular

Kaputunun altında 6.0 litrelik 6 silindirli motor görev yapıyor.

Garaj kapısı açtıklarında şaşkına döndüler! Hiç beklemedikleri özel bir otomobil buldular

Bu aracın ise restore edilip açık artırmayla satışa sunulması planlanıyor.

Garaj kapısı açtıklarında şaşkına döndüler! Hiç beklemedikleri özel bir otomobil buldular

İşte 34 yıl garajda kalan 'den görüntüler ve garajdan çıktığındaki son hali...

Garaj kapısı açtıklarında şaşkına döndüler! Hiç beklemedikleri özel bir otomobil buldular
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