Garajda Lamborghini otomobil yaptılar! İki kafadar 4 yılını harcadı! Sonuç ise inanılmaz

Lamborghini marka tutukunu olan Wang Yu ve Li Lintao isimli iki kişi, uzun zamandır hayallerindeki araça kavuşmak istiyordu. Bu yüzden dikkat çekici bir işe giriştiler. İki yakın arkadaş, kendi süper otomobilini kendileri yapmaya karar verdi. Böylece 4 yıllık serüven başladı.