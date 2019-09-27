Garajda Lamborghini otomobil yaptılar! İki kafadar 4 yılını harcadı! Sonuç ise inanılmaz

Lamborghini, Ferrari, McLaren, Pagani, Bugatti, Koenigsegg gibi markaların lüks spor otomobilleri birçok insanın hayalini süslüyor. Fakat bu markaların araçları yüzbinlerce, hatta milyonlarca dolara satılıyor ve herkese hitap etmiyor. Bazı kişiler ise hayalindeki spor otomobillere kavuşmak için farklı yöntemlere başvuruyorlar. Mesela garajlarında kendi lüks spor otomobillerini yapıyorlar. Wang Yu ve Li Lintao isimli iki kafadar da böylesi bir projeye girişti ve Lamborghini marka bir süpr otomobil yaptılar. 4 yıl sonunda ortaya muhteşem bir araç çıktı!
Giriş Tarihi: 27.09.2019
16:45
Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
16:52