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  • Garajda Lamborghini otomobil yaptılar! İki kafadar 4 yılını harcadı! Sonuç ise inanılmaz

Garajda yaptılar! İki kafadar 4 yılını harcadı! Sonuç ise inanılmaz

, Ferrari, McLaren, Pagani, Bugatti, Koenigsegg gibi markaların lüks spor otomobilleri birçok insanın hayalini süslüyor. Fakat bu markaların araçları yüzbinlerce, hatta milyonlarca dolara satılıyor ve herkese hitap etmiyor. Bazı kişiler ise hayalindeki spor otomobillere kavuşmak için farklı yöntemlere başvuruyorlar. Mesela garajlarında kendi lüks spor otomobillerini yapıyorlar. ve isimli iki kafadar da böylesi bir projeye girişti ve Lamborghini marka bir süpr yaptılar. 4 yıl sonunda ortaya muhteşem bir araç çıktı!

Giriş Tarihi: 27.09.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 16:52
Garajda Lamborghini otomobil yaptılar! İki kafadar 4 yılını harcadı! Sonuç ise inanılmaz

marka tutukunu olan ve isimli iki kişi, uzun zamandır hayallerindeki araça kavuşmak istiyordu. Bu yüzden dikkat çekici bir işe giriştiler. İki yakın arkadaş, kendi süper otomobilini kendileri yapmaya karar verdi. Böylece 4 yıllık serüven başladı.

Garajda Lamborghini otomobil yaptılar! İki kafadar 4 yılını harcadı! Sonuç ise inanılmaz

Tam 4 yıl bu uğurda çalışan ikili toplam 228 bin dolar harcadı.

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Garajda Lamborghini otomobil yaptılar! İki kafadar 4 yılını harcadı! Sonuç ise inanılmaz

ve , bu projeyle birlikte gelecek planlarında da değişiklik yaptı.İkili ilerde kendi markalarını oluşturarak endüstrisine girmeyi hedefliyor.

Garajda Lamborghini otomobil yaptılar! İki kafadar 4 yılını harcadı! Sonuç ise inanılmaz

İlk yıl malzemeleri toplamakla uğraşan ikili daha sonra yavaş yavaş aracın iskeletini oluşturdu.

Garajda Lamborghini otomobil yaptılar! İki kafadar 4 yılını harcadı! Sonuç ise inanılmaz

Hayallerindeki için yoğun emek harcayan ikili kendi markalarıyla zengin olmayı hedefliyor.

Garajda Lamborghini otomobil yaptılar! İki kafadar 4 yılını harcadı! Sonuç ise inanılmaz

İşte 4 yıllık yapım aşaması...

Garajda Lamborghini otomobil yaptılar! İki kafadar 4 yılını harcadı! Sonuç ise inanılmaz
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