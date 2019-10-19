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Garajdan servet çıktı! 39 yıl sonra gün ışığını gördü

Herhangi bir sorundan veya başka bir nedenden dolayı bazı arabalar garajda kaderine terk ediliyor. Bu araçların çoğu unutuluyor, ancak bazı meraklı kişiler söz konusu otomobillerin peşine düşüp, onları yeniden yollara döndürüyor. 'nin ürettiği özel otomobiilerden biri de 'da bir garajda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 15:28
Garajdan servet çıktı! 39 yıl sonra gün ışığını gördü

İtalyan marka , evvel zaman içinde alüminyum gövde bir araç üretmek istedi ve ortaya 'Ferrari 365 / 4 ' çıktı. Bu özel otomobil 'da bir garajda bulundu.

Garajdan servet çıktı! 39 yıl sonra gün ışığını gördü

365 / 4 modellerinden biri, o dönem 'da otomotiv dergisi çıkaran kişiye satıldı.

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Garajdan servet çıktı! 39 yıl sonra gün ışığını gördü

1969 model olan bu araç, ülke içerisinde bir kaç kez el değiştirdikten sonra 'ya demir attı.

Garajdan servet çıktı! 39 yıl sonra gün ışığını gördü

Son sahibi de onu 1980 yılında soktuğu garajdan bir daha çıkarmadı.

Garajdan servet çıktı! 39 yıl sonra gün ışığını gördü

Otomobil uzun yıllar sonra bulunduğunda ise kilometre saati 33.390'ı gösteriyordu.

Garajdan servet çıktı! 39 yıl sonra gün ışığını gördü

En azından okunabildiği kadarıyla bu sayının doğru olduğuna inanılıyor.

Garajdan servet çıktı! 39 yıl sonra gün ışığını gördü

1969 365 / 4 'nın 'da açık arttırmaya çıkarılması planlanıyor.

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