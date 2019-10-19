Garajdan servet çıktı! 39 yıl sonra gün ışığını gördü
Garajdan servet çıktı! 39 yıl sonra gün ışığını gördü
Herhangi bir sorundan veya başka bir nedenden dolayı bazı arabalar garajda kaderine terk ediliyor. Bu araçların çoğu unutuluyor, ancak bazı meraklı kişiler söz konusu otomobillerin peşine düşüp, onları yeniden yollara döndürüyor. Ferrari'nin ürettiği özel otomobiilerden biri de Japonya'da bir garajda bulundu.
Giriş Tarihi: 19.10.2019
15:14
Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
15:28
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ