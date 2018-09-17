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Geleceğin otomobili:

Alman otomotiv devi yeni fütüristik otomobili için kolları sıvadı ve bakın ortaya ne çıktı?

Giriş Tarihi: 17.09.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 12:07
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Geleceğin otomobili:
Geleceğin otomobili: 2018 BMW Vision iNEXT Concept

'nin ilk kez görüntülenen geleceğin otomobili konsepti ilk kez dünyanın karşısına çıktı.

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Geleceğin otomobili:
Geleceğin otomobili: 2018 BMW Vision iNEXT Concept

iNEXT görsellerine bakıldığında aracın SUV tarzı boyutlara sahip olduğu görülüyor.

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Geleceğin otomobili:
Geleceğin otomobili: 2018 BMW Vision iNEXT Concept

Bunun yanı sıra aracın sahip olduğu ince hatlı farlar ve lambalar da dikkat çekici.

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Geleceğin otomobili:
Geleceğin otomobili: 2018 BMW Vision iNEXT Concept

Ayrıca arabanın iç tasarımına dair görüntüler bulunmasa da oldukça ferah olacak gibi gözüküyor. Bu ferahlık, aracın geniş ve uzun camlarıyla sağlanacak.

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Geleceğin otomobili:
Geleceğin otomobili: 2018 BMW Vision iNEXT Concept

Motor özellikleri, menzili ve fiyatı gibi bilgiler ise henüz açıklanmış değil. Zaten araç şu an tamamen bir konsept hâlinde.

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Geleceğin otomobili:
Geleceğin otomobili: 2018 BMW Vision iNEXT Concept

iNEXT'in konsept hâlinin son derece geniş, sade ve fütüristik bir iç mekana sahip olduğunu görüyoruz.

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Geleceğin otomobili:
Geleceğin otomobili: 2018 BMW Vision iNEXT Concept

ayrıca ilerideki elektrikli otomobilleri için kendi batarya hücrelerini geliştirdiğini de belirtiyor.

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