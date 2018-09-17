Geleceğin otomobili: 2018 BMW Vision iNEXT Concept

Alman otomotiv devi yeni fütüristik otomobili için kolları sıvadı ve bakın ortaya ne çıktı? BMW'nin ilk kez görüntülenen geleceğin otomobili konsepti ilk kez dünyanın karşısına çıktı. BMW iNEXT görsellerine bakıldığında aracın SUV tarzı boyutlara sahip olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra aracın sahip olduğu ince hatlı farlar ve lambalar da dikkat çekici. Ayrıca arabanın iç tasarımına dair görüntüler bulunmasa da oldukça ferah olacak gibi gözüküyor. Bu ferahlık, aracın geniş ve uzun camlarıyla sağlanacak. Motor özellikleri, menzili ve fiyatı gibi bilgiler ise henüz açıklanmış değil. Zaten araç şu an tamamen bir konsept hâlinde. iNEXT'in konsept hâlinin son derece geniş, sade ve fütüristik bir iç mekana sahip olduğunu görüyoruz. BMW ayrıca ilerideki elektrikli otomobilleri için kendi batarya hücrelerini geliştirdiğini de belirtiyor.