Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! Otomobil üreticilerinin yeni bombaları
Küresel araç satışlarında elektrikli modeller henüz çok küçük bir paya sahip olsa Volvo, Volkswagen, Jaguar, General Motors, Toyota gibi dev markalar gelecek projeksiyonlarında elektrikli satışlara ciddi bel bağlıyor.
Giriş Tarihi: 29.08.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 10:10
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Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! Otomobil üreticilerinin yeni bombaları
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59
Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! Otomobil üreticilerinin yeni bombaları