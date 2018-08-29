Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! üreticilerinin yeni bombaları

Küresel araç satışlarında elektrikli modeller henüz çok küçük bir paya sahip olsa Volvo, , Jaguar, , Toyota gibi dev markalar gelecek projeksiyonlarında elektrikli satışlara ciddi bel bağlıyor.

Giriş Tarihi: 29.08.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 10:10
  • 1
  • 59
Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! üreticilerinin yeni bombaları
Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! Otomobil üreticilerinin yeni bombaları

Dizele yönelik baskılar sonrası yakın gelecekte elektrikli arabaların pazarda ciddi bir yer edinmesi bekleniyor. 2025 yılı itibarıyla yollarda olması planlanan araçlardan 30 öne çıkan model ve özellikleri ise şöyle...

  • 2
  • 59
Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! üreticilerinin yeni bombaları
Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! Otomobil üreticilerinin yeni bombaları

Porsche, Türkçede genç ve hayat dolu at anlamına gelen Taycan ismini verdiği Mission e konsepti elektrikli aracını 2019 yılında satışa sunacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 59
Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! üreticilerinin yeni bombaları
Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! Otomobil üreticilerinin yeni bombaları

75 bin dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek Porsche Taycan tek şarjla 300 mil yani 480 kilometre gidebiliyor. 0'dan 100 kilometreye ise 3.5 saniyenin altında çıkabiliyor.

  • 4
  • 59
Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! üreticilerinin yeni bombaları
Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! Otomobil üreticilerinin yeni bombaları

efsane minibüsünü 2022 yılında elektrikli konsept versiyonu I.D. Buzz ile 2022 yılında yeniden görücüye çıkaracak.

  • 5
  • 59
Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! üreticilerinin yeni bombaları
Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! Otomobil üreticilerinin yeni bombaları

I.D. Buzz modüler bir iç tasarıma sahip ve koltukları kaldırılıp raylar sayesinde yön değiştirebiliyor ve araç sahipleri farklı kullanım amaçlarıyla iç mekanı organize edebiliyor.

  • 6
  • 59
Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! üreticilerinin yeni bombaları
Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! Otomobil üreticilerinin yeni bombaları

, elektrik SUV modeli olan I.D. crossover aracını da 2020 yılında müşterilerine sunmayı planlıyor.

  • 7
  • 59
Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! üreticilerinin yeni bombaları
Gelecekte bu araçlara bineceksiniz! Otomobil üreticilerinin yeni bombaları

Çift motorlu bir araç olan ID Crozz tam 302 beygir gücüne sahip ve Alman firmasının açıklamasına göre tek şarjla 500 kilometre sürüş sağlayacak.

BİZE ULAŞIN