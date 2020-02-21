Gördükleri karşısında küçük dilini yuttu! BMW'sini ustalara emanet etmişti...
Gördükleri karşısında küçük dilini yuttu! BMW'sini ustalara emanet etmişti...
BMW marka otomobilini ustalara emanet etti. Ardından da günlük hayatına devam etti. Döndüğünde ise tam anlamıyla gördükleri karşısında küçük dilini yuttu. Bu kez adres Türkiye oldu! Yabancı televizyon kanallarının kimilerinde tüm gün bu tarz değişim ve yenilemeler izleyicilerin karşısına getiriliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde hurda araçların değişimleri büyük ilgi görüyor. Bunların kimilerini ise Türk ustalar başarıyla gerçekleştiriyor. BMW marka otomobilini ustalara emanet eden bu genç adam sonucu görmek için döndüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşte sizlere de büyük bir şaşkınlık yaşatacak o değişim!
Giriş Tarihi: 21.02.2020
07:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
07:37
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ