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  • Gördükleri karşısında küçük dilini yuttu! BMW'sini ustalara emanet etmişti...

Gördükleri karşısında küçük dilini yuttu! 'sini ustalara emanet etmişti...

marka otomobilini ustalara emanet etti. Ardından da günlük hayatına devam etti. Döndüğünde ise tam anlamıyla gördükleri karşısında küçük dilini yuttu. Bu kez adres oldu! Yabancı televizyon kanallarının kimilerinde tüm gün bu tarz değişim ve yenilemeler izleyicilerin karşısına getiriliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde hurda araçların değişimleri büyük ilgi görüyor. Bunların kimilerini ise Türk ustalar başarıyla gerçekleştiriyor. BMW marka otomobilini ustalara emanet eden bu genç adam sonucu görmek için döndüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşte sizlere de büyük bir şaşkınlık yaşatacak o değişim!

Giriş Tarihi: 21.02.2020 07:26 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 07:37
Gördükleri karşısında küçük dilini yuttu! BMW'sini ustalara emanet etmişti...

Peki her şey nasıl başladı? Sonuç nasıl oldu? TRT'nin Yüzde 100 Oto programında gerçekleşen değişim izleyenleri de hayran bıraktı.

Gördükleri karşısında küçük dilini yuttu! BMW'sini ustalara emanet etmişti...

İşte kare kare o değişim!

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Gördükleri karşısında küçük dilini yuttu! BMW'sini ustalara emanet etmişti...

Sonucu gören otomobil sahibi büyük şaşkınlık yaşadı.

Gördükleri karşısında küçük dilini yuttu! BMW'sini ustalara emanet etmişti...
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Gördükleri karşısında küçük dilini yuttu! BMW'sini ustalara emanet etmişti...
Gördükleri karşısında küçük dilini yuttu! BMW'sini ustalara emanet etmişti...
Gördükleri karşısında küçük dilini yuttu! BMW'sini ustalara emanet etmişti...
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