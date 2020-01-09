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  • Görenleri şaşkına çeviriyor! Trabzonlu gençler arazi aracı yaptı

Görenleri şaşkına çeviriyor! Trabzonlu gençler yaptı

Trabzonlu gençler öyle bir şeyi başardı ki görenlerin dudağı uçukluyor. Kendi arazi araçlarını yaptılar ve bunun için 400 bin TL harcadılar. Trabzonlu ikilinin aracıyla yollarda karşılaşanlarsa dönüp bir daha bakıyor. Gençler Karadeniz'in zorlu yollarında dağ bayır dinlemiyor. 'un Beşikdüzü ilçesinde sosyal medyada fenomen olan Ferhat Aksoy ve arkadaşı Hasan Aksoy, 2 yılda 400 bin TL harcayarak yaptıkları "Hoyrat" ismini verdiklerini arazi aracıyla insanların yürümeye cesaret edemediği yollardan geçiyorlar.

Giriş Tarihi: 09.01.2020 07:33 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 07:35
Görenleri şaşkına çeviriyor! Trabzonlu gençler arazi aracı yaptı

Peki Trabzonlu genç dostlar bu kararı nasıl aldı?

Görenleri şaşkına çeviriyor! Trabzonlu gençler arazi aracı yaptı

'un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan Ferhat Aksoy ve arkadaşı Hasan Aksoy 4 yıl önce bir satın alarak yaylaları gezmeye başladı.

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Görenleri şaşkına çeviriyor! Trabzonlu gençler arazi aracı yaptı

2 yıl önce insanların bile yürümeye cesaret edemediği yollardan ile gitmek isteyen Aksoy arkadaşlar, bir CJ-5 marka araç aldı.

Görenleri şaşkına çeviriyor! Trabzonlu gençler arazi aracı yaptı

Yurt dışındaki örneklerine bakarak bir tasarlamak için kolları sıvayan iki arkadaş, yaklaşık 400 bin TL harcayarak "Hoyrat" ismini verdikleri aracı tamamladı.

Görenleri şaşkına çeviriyor! Trabzonlu gençler arazi aracı yaptı

Sosyal medyada paylaştıkları videolarla fenomen haline gelen ve videoları binlerce kişi tarafından izlenen ikili, Karadeniz'in zor coğrafi şartlarında dağ, dere, tepe, ormanları dolaşıyor.

Görenleri şaşkına çeviriyor! Trabzonlu gençler arazi aracı yaptı

Yerden yüksekliği ile dikkat çeken aracın eksikliklerini gidererek uluslararası yarışmalara katılmak isteyen ikili, Türkiye'yi en iyi derecede temsil etmek istediklerini dile getirdi.

Görenleri şaşkına çeviriyor! Trabzonlu gençler arazi aracı yaptı

Offroad sporuna karşı bir ilgisinin olduğunu belirten Ferhat Aksoy, "Hoyrat" ismini verdiklerini araçtan Türkiye'de birkaç tane olduğunu ancak bölgede bulunmadığını söyledi.

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