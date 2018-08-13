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Hava ile çalışan geliştirdiler

Kahire'deki Helwan Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren bir grup öğrenci sıkıştırılmış oksijen ile çalışan otomobil geliştirdi.

Giriş Tarihi: 13.08.2018 12:51 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 12:52
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Hava ile çalışan geliştirdiler
Hava ile çalışan otomobil geliştirdiler
Dünya basını Mısırlı öğrenciler tarafından üretilen i konuşuyor. Zira henüz prototip seviyesinde olan araç hava ile çalışıyor.
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Hava ile çalışan geliştirdiler
Hava ile çalışan otomobil geliştirdiler
Kahire’deki Helwan Üniversitesi’nde eğitimini sürdüren bir grup öğrenci sıkıştırılmış oksijen ile çalışan lerini tanıttı.
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Hava ile çalışan geliştirdiler
Hava ile çalışan otomobil geliştirdiler
Yaklaşık 7 bin 500 TL’ye mal olan araç saate 40 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.
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Hava ile çalışan geliştirdiler
Hava ile çalışan otomobil geliştirdiler
Öğrenciler bir dizi yenilik sonrası tek kişilik aracın 100 kilometre maksimum hıza çıkabileceği görüşünde.
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Hava ile çalışan geliştirdiler
Hava ile çalışan otomobil geliştirdiler
Söz konusu in tek seferde kat edebildiği maksimum uzaklık ise sadece 30 kilometre.
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Hava ile çalışan geliştirdiler
Hava ile çalışan otomobil geliştirdiler
Go-kart'ı anımsatan aracın geliştirildiği ülkede ciddi bir enerji krizi yaşanıyor.
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Hava ile çalışan geliştirdiler
Hava ile çalışan otomobil geliştirdiler

NTV'ye göre, Ülke basına açıklamalarda bulunan aracın mucitlerinden Mahmoud Yasser, geliştirdikleri in yakıt sorununa çözüm bulacağı iddiasında.

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