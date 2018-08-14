Hurda klasik araçları servete dönüştürüyor!
İzmirli otomobil meraklısı Bülent Palabıyık, yenilediği otomobilleri servete dönüştürüyor.
Giriş Tarihi: 14.08.2018 19:28 Güncelleme Tarihi: 14.08.2018 19:31
Hurda
klasik araçları servete dönüştürüyor!
Hurda
klasik araçları servete dönüştürüyor!
Hurda
klasik araçları servete dönüştürüyor!
Hurda
klasik araçları servete dönüştürüyor!
Hurda
klasik araçları servete dönüştürüyor!
Hurda
klasik araçları servete dönüştürüyor!
Hurda
klasik araçları servete dönüştürüyor!