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klasik araçları servete dönüştürüyor!

İzmirli otomobil meraklısı Bülent Palabıyık, yenilediği otomobilleri servete dönüştürüyor.

AA Otomobil galerileri
Giriş Tarihi: 14.08.2018 19:28 Güncelleme Tarihi: 14.08.2018 19:31
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klasik araçları servete dönüştürüyor!
Hurda klasik araçları servete dönüştürüyor!
dan temin ettiği klasik araçları restore eden İzmirli Bülent Palabıyık, yenilediği leri 200 bin liraya kadar satışa sunuyor.
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klasik araçları servete dönüştürüyor!
Hurda klasik araçları servete dönüştürüyor!
Almanya'da dünyaya gelen 54 yaşındaki 2 çocuk babası Palabıyık, 9 yaşında ailesiyle İzmir'e yerleşti. İlkokul eğitimi sonrası babasının isteğiyle oto tamircisinde çıraklık yapmaya başlayan Palabıyık, bu dönemde klasik araçlara ilgilenmeye başladı.
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klasik araçları servete dönüştürüyor!
Hurda klasik araçları servete dönüştürüyor!
Klasik arabaların lıklarda yok olmasına gönlü razı olmayan Palabıyık, 29 yıl önce açtığı atölyesinde bu araçları restore etmeye başladı.
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klasik araçları servete dönüştürüyor!
Hurda klasik araçları servete dönüştürüyor!
Restore ettiği araçların çoğunu lıklardan temin ettiği için "hurdacı Bülent" olarak anılan Palabıyık, farklı modelde 230 klasik i tutkunlarıyla buluşturdu.
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klasik araçları servete dönüştürüyor!
Hurda klasik araçları servete dönüştürüyor!
Hafta sonları dahil zamanının neredeyse tamamını Gaziemir 6. Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde geçiren Palabıyık, en büyük mutluluğu da restore ettiği araçların deneme sürüşünde yaşıyor.
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klasik araçları servete dönüştürüyor!
Hurda klasik araçları servete dönüştürüyor!
lıktan aldığı araçların restorasyonuna öncelikle motor bölümünden başlayan Palabıyık, zaman zaman yurt dışından parça da temin ediyor. Boya, döşeme ve elektrik aksamı olmak üzere klasik araçları baştan aşağı yenileyen Bülent usta, bazı klasik lere bir yıl zaman ayırıyor.
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klasik araçları servete dönüştürüyor!
Hurda klasik araçları servete dönüştürüyor!
Klasik araçlardan bir bölümünü atölyesinin önünde sergileyen Bülent Palabıyık, arabaların başta bakımları olmak üzere temizliklerini de kendisi yapıyor.
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