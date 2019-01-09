Hyundai 'yürüyen otomobil' modeli Elevate'yi CES 2019'da tanıttı!
Hyundai 'yürüyen otomobil' modeli Elevate'yi CES 2019'da tanıttı!
Gelişen teknoloji her alanı etkiliyor. Sözünü ettiğimiz bu alanlardan biri de otomotiv. Hyundai'ın daha önce ilginç bir proje üstünde çalıştığına dair raporlar ortaya çıkmıştı. Sonunda Güney Koreli üretici bu projesini resmen duyurdu. Hyundai 'yürüyen otomobil' olarak anılan yeni modelini CES 2019 fuarında tanıttı. İşte Elevate isimli konsept model hakkındaki detaylar..
Giriş Tarihi: 09.01.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 09:54