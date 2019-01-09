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  • Hyundai 'yürüyen otomobil' modeli Elevate'yi CES 2019'da tanıttı!

'yürüyen otomobil' modeli Elevate'yi 2019'da tanıttı!

Gelişen teknoloji her alanı etkiliyor. Sözünü ettiğimiz bu alanlardan biri de . 'ın daha önce ilginç bir proje üstünde çalıştığına dair raporlar ortaya çıkmıştı. Sonunda Güney Koreli üretici bu projesini resmen duyurdu. Hyundai 'yürüyen otomobil' olarak anılan yeni modelini 2019 fuarında tanıttı. İşte Elevate isimli konsept model hakkındaki detaylar..

Giriş Tarihi: 09.01.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 09:54
Hyundai 'yürüyen otomobil' modeli Elevate'yi CES 2019'da tanıttı!

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı 2019'a 'nin yürüyebilen otomobili damgasını vurdu.

Hyundai 'yürüyen otomobil' modeli Elevate'yi CES 2019'da tanıttı!

devinin yeni oyuncağı ilk kez 2019 etkinliğinde ortaya çıktı. Bu arabanın en müthiş özelliği 'ayaklarında' gizli.

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Hyundai 'yürüyen otomobil' modeli Elevate'yi CES 2019'da tanıttı!

Elevate, diğer otomobillerden farklı olarak tekerleklerinin üzerinde gitmekten öte 'yürüyebiliyor'!

Hyundai 'yürüyen otomobil' modeli Elevate'yi CES 2019'da tanıttı!

, 2019 kapsamında dikkatleri üzerine çekecek çok önemli bir hamle yaptı. Özel bir konseptini ilk kez gösteren şirket, ayakları yere basan otomobiliyle geliyor.

Hyundai 'yürüyen otomobil' modeli Elevate'yi CES 2019'da tanıttı!

Ancak bu otomobilin yapılış amacı diğerlerinden oldukça farklı elbette.

Hyundai 'yürüyen otomobil' modeli Elevate'yi CES 2019'da tanıttı!

Daha çok sel, kasırga gibi doğal afetlerde hayat kurtarması beklenen Elevate, yüksek yerlere kolayca tırmanabilirken, çukurlara girebiliyor ve yüksek manevra kapasitesiyle farkını ortaya koyuyor.

Hyundai 'yürüyen otomobil' modeli Elevate'yi CES 2019'da tanıttı!

Henüz konsept formda olan Elevate, elektrikli otomobillerle robot teknolojilerinin harmanlanması sonucu ortaya çıkan bir ürün.

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