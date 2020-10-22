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araba fiyatları düşecek mi? 2021'de 2. el otomobil fiyatları ne olacak? Uzmanlar değerlendirdi

araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de fiyatlar düşer mi? gibi sorular bu aralar vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Salgın nedeniyle sıfır otomobil üretimi neredeyse durma noktasına gelince, 2. el araçların fiyatları arttı. Normalleşme süreciyle birlikte sıfır araba üretimi de başladı. Ancak ikinci el araçlarda fiyatların düşüp düşmeyeceği, 2021'de ikinci el otomobil pazarında neler olacağı merak konusu. isimler piyasadaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 17:42
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021'de 2. el otomobil fiyatları ne olacak? Uzmanlar değerlendirdi

Bu senenin en çok konuşulan ve merak edilen konularından biri araba fiyatları oldu. Bütçesine uygun araç almak isteyen vatandaşlar, ikinci el otomobilleri araştırıyor. Sıfır otomobil üretiminin başlamasıyla birlikte, 2. el arabada fiyatlar ne zaman düşer? 2021'de ikinci el araç pazarı nasıl olacak? sorularının yanıtları aranmaya başladı. İşte son açıklamalar...

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021'de 2. el otomobil fiyatları ne olacak? Uzmanlar değerlendirdi

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak - Eylül dönemine ait verileri açıkladı. OSD'nin açıkladığı verilere göre otomobil üretimi geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 18 oranında azaldı. Pandemi dolayısıyla üretimin yavaşlaması, sıfır araçların ve buna bağlı olarak da otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

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İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021'de 2. el otomobil fiyatları ne olacak? Uzmanlar değerlendirdi

Sıfır araçlara talebin yüksek olması ve otomobil fabrikalarında üretimin azalması nedeniyle de araç almak isteyenler 2. el otomobil pazarına yöneldi. 2'inci el araç pazarında fiyatlar değişkenlik gösterirken galericiler ise üretimin eski haline dönmesiyle fiyatların düşmesini öngörüyor.

Otomobil üretiminin azalmasının sıfır ve 2'inci el araçlarda fiyat artışına neden olduğunu belirten Galerici Faruk Ünal, piyasadaki arzın talebi karşılamadığı için vatandaşların sıfır yerine araçlara yöneldi. Bu durum 2'inci el araçların fiyatlarının yükselmesine neden oldu. 2'inci el araç satışını sadece galericiler değil al-sat yapan kişilerde yapıyor, bu durum da fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021'de 2. el otomobil fiyatları ne olacak? Uzmanlar değerlendirdi

Pandemi dolayısıyla ilk olarak Çin'de araba parçası üreten fabrikalar üretime ara verdi, ardından Avrupa'da ve diğer bölgelerde üretim fabrikaları üretime ara verdi. Ocak ayından beri geçen seneye göre daha az araba üretilmesi fiyatların yükselmesine neden oldu. Üretim eski haline döndüğünde araç fiyatlarının normal düzeyde olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021'de 2. el otomobil fiyatları ne olacak? Uzmanlar değerlendirdi

Araç fiyatlarında anormal bir artış olduğundan bahseden Galerici Harun Camcıoğlu ise "Fabrikalar pandemi nedeniyle üretimi azalttı. Sıfır araçlara olan talep karşılanamayacak duruma geldi. Bu durum sıfır araçların ve sıfıra yakın olan araçların fiyatlarının anormal bir şekilde yükselmesine neden oldu. Sıfır araç almak isteyenler araç almak için yetkili satıcılardan araç siparişlerini veriyor. Siparişlerin teslim edilmesi için de aylarca beklemek gerekiyor. Beklemek istemeyen vatandaşlar da galerilerden daha yüksek fiyata araç satın alıyor. Üretimin az olmasından araç piyasası da etkileniyor" diye konuştu.

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021'de 2. el otomobil fiyatları ne olacak? Uzmanlar değerlendirdi

2021'DE OTOMOTİV PAZARI NASIL OLACAK?

Hürriyet'in haberine göre fiyat artışındaki diğer bir sebebin fiyat artışları yaşanırken esnaf, satıcı ve bayilerin araçlarda 'suni artışlar' yapması ve fiyatları daha da artırması olduğunu vurgulayan Yalçın, "İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021'in sonuna kadar devam edeceğini bir otomotiv data şirketi olarak öngörüyoruz. Otomotiv sektörünün yeni normali; hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlardır ve bu şekilde devam edecektir" dedi.

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021'de 2. el otomobil fiyatları ne olacak? Uzmanlar değerlendirdi

"2021'DE PAZAR GERİLEYECEK"

Bu yılın artan fiyatlara rağmen otomotiv pazarının beklentileri karşılayacağını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın: "Önceki yıllardan ötelenmiş talep çok önemli bir şekilde insanları otomobil satın almaya teşvik ediyor.

ve sıfır kilometre araç, bir yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanlar şu an fiyat yüksek de olsa araç satın almak istiyorlar. Yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarı öngörüyoruz.

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