İnanılmaz ama gerçek! Kendini onaran süper otomobil!

Lamborghini tarafından geliştirilen yeni 'canavarı' sadece görüntüsüyle değil, özellikleriyle de dikkat çekiyor. Terzo Millennio'un üzerinde karbon fiber bir yapı bulunuyor. Peki bu ne demek? Bu yapı sayesinde kendi kendini izleyip herhangi bir çatlak ya da hasarın olup olmadığını anlayan sistem kendini tamir edebiliyor! Diğer bir deyişle aracın üzerinde bulunan özel mikro kanallar hasar sonrası otomatik olarak tespit edilip onarılabiliyor. Onarma işlemi için herhangi bir dış müdahalaye de gerek duyulmuyor! En dikkat çekici olanı, süperkapasitör enerji depolama teknolojisi. Şirket ayrıca nano teknolojiyi kullanan karbon kompozit pilleride araştırıyor. Şirketin bu pillerin boyutunu azaltıp, pillerin deşarj s�relerini de arttıracağı iddia ediliyor.