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  • İnanılmaz ama gerçek! Kendini onaran süper otomobil!

İnanılmaz ama gerçek! Kendini onaran süper otomobil!

tarafından geliştirilen yeni 'canavarı' sadece görüntüsüyle değil, özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2018 13:32 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 13:33
İnanılmaz ama gerçek! Kendini onaran süper otomobil!
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İnanılmaz ama gerçek! Kendini onaran süper otomobil!
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İnanılmaz ama gerçek! Kendini onaran süper otomobil!
Bu yapı sayesinde kendi kendini izleyip herhangi bir çatlak ya da hasarın olup olmadığını anlayan sistem kendini tamir edebiliyor!
İnanılmaz ama gerçek! Kendini onaran süper otomobil!
Diğer bir deyişle aracın üzerinde bulunan özel mikro kanallar hasar sonrası otomatik olarak tespit edilip onarılabiliyor.
İnanılmaz ama gerçek! Kendini onaran süper otomobil!
Onarma işlemi için herhangi bir dış müdahalaye de gerek duyulmuyor!
İnanılmaz ama gerçek! Kendini onaran süper otomobil!
En dikkat çekici olanı, süperkapasitör enerji depolama teknolojisi.
İnanılmaz ama gerçek! Kendini onaran süper otomobil!
Şirket ayrıca nano teknolojiyi kullanan karbon kompozit pilleride araştırıyor. Şirketin bu pillerin boyutunu azaltıp, pillerin deşarj s�relerini de arttıracağı iddia ediliyor.
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