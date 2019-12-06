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İnanılmaz değişim! Golf'ün son hali...

Alman otomobil markası 'in en tutulan modellerinden biri Golf olarak biliniyor. Volkswagen'in C segment otomobili Golf uzun yıllardır Türkiye'de en fazla beğenilen araçlar arasında. Öyle ki yeni modellerini bırakın eski modelleri bile hala büyük ilgi görüyor. Yeni model Volkswagen Golf satın almak isteyenlerse ciddi bir miktarı gözden çıkarmak zorunda. Volkswagen Golf sahibi bir adam da aracını yenilemek isteyince ustalara götürdü ve sonrasında gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. İşte bir otomobilin sahibini bile büyük bir şaşkınlığa uğratan değişimi!

Giriş Tarihi: 06.12.2019 07:16 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 08:13
İnanılmaz değişim! Volkswagen Golf'ün son hali...

Otomobilini Türk ustalara emanet etti.

İnanılmaz değişim! Volkswagen Golf'ün son hali...

Ustalar hemen Golf'ü değiştirmeye koyuldu.

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İnanılmaz değişim! Volkswagen Golf'ün son hali...

O anlar ise akre kare görüntülendi!

İnanılmaz değişim! Volkswagen Golf'ün son hali...

Sonuç gerçekten şaşırtıcıydı!

İnanılmaz değişim! Volkswagen Golf'ün son hali...
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İnanılmaz değişim! Volkswagen Golf'ün son hali...
İnanılmaz değişim! Volkswagen Golf'ün son hali...
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