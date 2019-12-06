İnanılmaz değişim! Volkswagen Golf'ün son hali...

Alman otomobil markası Volkswagen'in en tutulan modellerinden biri Golf olarak biliniyor. Volkswagen'in C segment otomobili Golf uzun yıllardır Türkiye'de en fazla beğenilen araçlar arasında. Öyle ki yeni modellerini bırakın eski modelleri bile hala büyük ilgi görüyor. Yeni model Volkswagen Golf satın almak isteyenlerse ciddi bir miktarı gözden çıkarmak zorunda. Volkswagen Golf sahibi bir adam da aracını yenilemek isteyince ustalara götürdü ve sonrasında gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. İşte bir otomobilin sahibini bile büyük bir şaşkınlığa uğratan değişimi!
Giriş Tarihi: 06.12.2019
07:16
Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
08:13
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ