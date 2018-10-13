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İşte dünyanın en aracı

Estonya firması olan 'nin yeni Nobe 100 adlı modeli tasarımıyla dünyanın en aracı olarak anılmaya başladı.

Giriş Tarihi: 13.10.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 14:32
İşte dünyanın en ilginç aracı
Estonya firması 'nin modeli Nobe 100 ortaya çıktı.
İşte dünyanın en ilginç aracı
Bizzat şirketin CEO'su Roman Muljar tarafından yapılan bu 3 tekerlekli EV, şık görünümüyle dikkat çekiyor.
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İşte dünyanın en ilginç aracı
100, özellikleriyle dikkat çekiyor. Aracın fiyatı da açıklandı
İşte dünyanın en ilginç aracı
100 kilometreye 5.9 saniyede çıkabiliyor.
İşte dünyanın en ilginç aracı
Aracın bataryası bir çanta boyutunda.
İşte dünyanın en ilginç aracı
110 kilometre hıza çıkabilen tek şarjla 218 kilometre gidebiliyor.
İşte dünyanın en ilginç aracı
Çıkış tarihi ise 2020 olarak belirlendi.
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