İşte dünyanın en ilginç aracı

Estonya firması olan Nobe'nin yeni Nobe 100 adlı modeli tasarımıyla dünyanın en ilginç aracı olarak anılmaya başladı. Estonya firması Nobe'nin ilginç modeli Nobe 100 ortaya çıktı. Bizzat şirketin CEO'su Roman Muljar tarafından yapılan bu 3 tekerlekli EV, şık görünümüyle dikkat çekiyor. Nobe 100, özellikleriyle dikkat çekiyor. Aracın fiyatı da açıklandı 100 kilometreye 5.9 saniyede çıkabiliyor. Aracın bataryası bir çanta boyutunda. 110 kilometre hıza çıkabilen araç tek şarjla 218 kilometre gidebiliyor. Çıkış tarihi ise 2020 olarak belirlendi.