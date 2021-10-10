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Haberler Galeri İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!
Giriş Tarihi: 10.10.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 11:58

İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Eylülde spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkati çekti. Prosche, Maserati, Bentley, Ferrari ve diğerleri! İşte en çok satan otomobil markaları...

İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!

Eylülde spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkati çekti. Geçen ay Türkiye'de lüks ve spor otomobil olarak kabul gören markalar arasında en fazla satışı 59 adetle Porsche gerçekleştirdi.

İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!

Yılın 9 aylık dönemine bakıldığında ise 434 bin 800 adetlik Türkiye otomobil pazarında 482 Porsche,

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İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!

152 Lexus

İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!

80 Jaguar

İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!

61 Maserati

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