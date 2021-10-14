İşte karşınızda yeni canavar 2022 Lexus LX

Yenilenen Mercedes GLS, rakibi Lexus'un ilk çift dokunmatik ekran kurulumunu aldığı için ikisi arasında bazı büyük farkların olduğu asıl yer iç mekan olarak karşımıza çıkıyor. 12,3 inçlik üst ekran, navigasyon ve ses kontrollerinin yanı sıra, yoldan çıkarken Multi-Terrain Monitor sisteminin arazi ayrıntıları belli oluyor. Alttaki yedi inçlik ekran, iklim ayarlarına hızlı erişim sağlamakla kalmıyor, üst ekrandaki kamerayı ve daha küçük ekranda arazi verilerini göstererek "Çok Arazi Seçimi" için bir destek ekranı işlevi görüyor.