İşte karşınızda yeni canavar 2022 Lexus LX

LX'in 1995'teki başlangıcından bu yana ilk kez gördüğümüz bir şey var. Gövde üstü SUV, daha fazla konfor adına 48 dereceye kadar yatabilen bağımsız arka koltuklara sahip dört koltuklu bir düzenleme ile ultra lüks bir sınıf alıyor. Ön yolcu koltuğu ayrıca 110 santimetre kadar daha fazla bacak mesafesi için bir düğmeye basılarak ayarlanabiliyor, ayrıca ön koltuğun arkasından açılabilen bir ayak dayama yeri de mevcut.