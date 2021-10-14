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Haberler Galeri İşte karşınızda yeni canavar 2022 Lexus LX
Giriş Tarihi: 14.10.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 16:33

İşte karşınızda yeni canavar 2022 Lexus LX

Toyota'nın lüks otomobil markası Lexus'un yeni LX modeli oldukça merak ediliyordu ve sonunda canavarın örtüsü kaldırıldı. Yeni LX, önceki modele göre 200 kg daha hafif ve birçok iyileştirmeye sahip. Peki 2022 model Lexus LX'in tam olarak özellikleri nedir? Japon üretici ne gibi yenilikler yaptı, neleri değiştirdi? İşte detaylar...

İşte karşınızda yeni canavar 2022 Lexus LX

LX'i gösteren bir yan profile sahip olan bu stil, herkesin daha çok ana akım Toyota eşdeğeriyle büyük ölçüde ilişkili olduğunu öne sürüyor. Bu arada, Lexus'un biraz farklı bir çeyrek cama ve arka direğe sahip olduğunu da belirtelim. Fakat siluetin geri kalanı büyük ölçüde aynı diyebiliriz. Öndeki devasa ızgara ise dikkat çekiyor. Ayrıca arkada geniş bir LED ışık çubuğu, LC'ye kıyasla dıştaki ana değişiklikleri ve bol krom kullanımını temsil ediyor.

İşte karşınızda yeni canavar 2022 Lexus LX

Yenilenen Mercedes GLS, rakibi Lexus'un ilk çift dokunmatik ekran kurulumunu aldığı için ikisi arasında bazı büyük farkların olduğu asıl yer iç mekan olarak karşımıza çıkıyor. 12,3 inçlik üst ekran, navigasyon ve ses kontrollerinin yanı sıra, yoldan çıkarken Multi-Terrain Monitor sisteminin arazi ayrıntıları belli oluyor. Alttaki yedi inçlik ekran, iklim ayarlarına hızlı erişim sağlamakla kalmıyor, üst ekrandaki kamerayı ve daha küçük ekranda arazi verilerini göstererek "Çok Arazi Seçimi" için bir destek ekranı işlevi görüyor.

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İşte karşınızda yeni canavar 2022 Lexus LX

LX'in 1995'teki başlangıcından bu yana ilk kez gördüğümüz bir şey var. Gövde üstü SUV, daha fazla konfor adına 48 dereceye kadar yatabilen bağımsız arka koltuklara sahip dört koltuklu bir düzenleme ile ultra lüks bir sınıf alıyor. Ön yolcu koltuğu ayrıca 110 santimetre kadar daha fazla bacak mesafesi için bir düğmeye basılarak ayarlanabiliyor, ayrıca ön koltuğun arkasından açılabilen bir ayak dayama yeri de mevcut.

İşte karşınızda yeni canavar 2022 Lexus LX

Bu ultra lüks LX, standart donanım olarak üstten tavan havalandırmaları, okuma lambaları ve çift ekranlı arka koltuk eğlence sistemi gibi ek özellikler alıyor. Lexus, lüks versiyonu yan ve yan camlarda güneşlikler ile birlikte kavisli koltuk başlıkları ve sırtlıkların yanı sıra minderlere sahip rahat koltuklarla da donatarak iç mekana çeşitlilik katıyor. Arka koltuklar arasında ise orta ekran yer alıyor.

İşte karşınızda yeni canavar 2022 Lexus LX

LX için bir başka ilk ise, mevcut olan en büyük 22 inç alaşım jantlara sahip F Sport döşemeler. Lexus ayrıca arka akstan daha iyi çekiş için bir Torsen sınırlı kaymalı diferansiyel taktığından mütevellit, bu görsel bir paketten daha fazlası demek oluyor. F Sport sınıfı, ön ve arka amortisörler için çeşitli ayarların yanı sıra bir arka dengeleyici ve değişken süspansiyon ile elektrikli hidrolik direksiyon için çeşitli ayarlarla birlikte geliyor.

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