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İşte karşınızda yeni elektrikli canavar ! Özellikleri nedir? Neler sunuyor?

bir süre önce tasarım dilinde köklü bir değişiklik yaptı. Güney Koreli dev üretici yeni tasarım felsefesini, öncelikli hedefi olan elektrikli araçlarla birleştirmek istiyordu ve bu istediğini yaptı. resmen açıklandı. Dikkat çekici tasarıma sahip olan elektrikli otomobil birçok teknolojik özellikle de donatılmış. 2022 Kia EV6 hakkındaki her şey...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 16:13
İşte karşınızda yeni elektrikli canavar 2022 Kia EV6 GT! Özellikleri nedir? Neler sunuyor?

bu aralar tanıtım üstüne tanıtım yapıyor. Şubat ayı sonunda Carnival ile açılışı yapan ünlü marka şimdi de diğer bombasını patlattı. Elektrikli Kia EV6'nın tasarımını daha önce görmüştük. EV6'nın ölçülerine baktığımızda 4680 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe, 1550 mm yüksekliğe ve 2900 mm aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da yeni crossover'ı şirketin bir başka modeli Sorento'dan 119 mm daha kısa ve 20 mm daha dar bir model yapıyor. Fakat aks mesafesi bakımından Sorento'ya kıyasla 85 mm fazlası var ki bu oldukça önemli.

İşte karşınızda yeni elektrikli canavar 2022 Kia EV6 GT! Özellikleri nedir? Neler sunuyor?

Crossover'ın iç mekanına baktığımızda multimedya tuşlarına sahip iki kollu direksiyonun arkasında uzun bir panel yer alıyor. 12'şer inçlik kavisli dijital gösterge ve multimedya ekranları bu panelde yer alıyor. Multimedya sistemiyle ilgili çok bir bilgi yok fakat OTA güncellemelerini ve gerçek zamanlı servisleri destekleyen Connect teknolojisine sahip olduğunu biliyoruz. Bu da kullanıcıların en yakın şarj istasyonu, oraya gitmek için gereken menzil gibi önemli bilgileri görüntüleyebileceği anlamına geliyor.

Bolca deri ve süet karışımı döşemeye yer verildiğini gördüğümüz iç mekanın dikkat çeken diğer özellikleri arasında artırılmış gerçeklik özelliğine sahip head-up display ve 14 hoparlörlü Meridian ses sistemi yer alıyor. 'Active Sound Design' teknolojisine sahip olan bu sistem, iç mekanda aracın hızına göre yapay bir motor sesi çıkarmaktan da sorumlu. Bunun yanı sıra koltukların geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen kumaşla kaplandığı ve oldukça hafif olduğu da verilen bilgiler arasında.

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İşte karşınızda yeni elektrikli canavar 2022 Kia EV6 GT! Özellikleri nedir? Neler sunuyor?

Teknolojilere geçmeden önce elektrikli EV6'nın 520 litre bagaj hacmine sahip olduğunu da ekleyelim. Bu alan arka koltukların katlanmasıyla birlikte 1300 litreye kadar yükseltilebiliyor. Bunun yanı sıra EV6'nın arkadan itişli versiyonlarında ön kaputun altında 50 litrelik bir depolama alanı daha mevcut. Dört tekerleklerden çekişli versiyonlarda ise bu alan 20 litreyle sınırlı.

Kia EV6'nın sürüş destek sistemlerine baktığımızda şerit takip asistanı, güvenli çıkış asistanı, uzaktan kumanda ile akıllı park asistanı ve otoyol sürüş asistanı 2 gibi pek çok özellik görüyoruz. Bunlardan sonuncusu, şerit ortalama fonksiyonu ve adaptif hız sabitleyicinin efektif bir şekilde kombine edilmesini sağlarken, sürücünün sinyal koluna tek bir dokunuşuyla otomatik şerit değiştirmeye de imkan sağlıyor.

İşte karşınızda yeni elektrikli canavar 2022 Kia EV6 GT! Özellikleri nedir? Neler sunuyor?

Elektrikli EV6'da standart ve uzun menzilli bataryanın yanı sıra arkadan veya dört tekerlekten çekiş gibi pek çok farklı konfigürasyon sunuluyor. Örneğin giriş seviyesinde 58 KWh'lık batarya ile arka tekerleklere güç veren 168 beygir ve 350 Nm'lik bir elektrik motoru mevcut. Bu batarya seçeneğinin dört tekerlekten çekişli versiyonunda ön aksa bir motor daha ekleniyor ve toplam güç 232 beygir ve 605 Nm'ye yükseliyor. Bu da EV6'nın 0-100 km/s hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

77.4 kWh'lık batarya tercih edildiğinde yine arka tekerleklere güç veren daha güçlü bir motor (225 beygir ve 350 Nm) karşımıza çıkıyor. Büyük bataryaya sahip dört tekerlekten çekişli versiyon ise toplamda 321 beygir güç ve 605 Nm tork üretiyor. Bu konfigürasyonda (2WD olarak) WLTP'ye göre 510 kilometre sürüş menzili sunan EV6'nın 0-100 km/s hızlanma süresi de 5.2 saniyeye kadar düşüyor. Öte yandan 58 kWh'lık batarya seçeneğinin sunduğu menzil ise belirtilmemiş.

İşte karşınızda yeni elektrikli canavar 2022 Kia EV6 GT! Özellikleri nedir? Neler sunuyor?

Serinin en tepesinde, daha önce açıklandığı üzere EV6 GT versiyonu oturuyor. Söz konusu versiyon yalnızca dört tekerlekten çekiş sistemi ve büyük batarya seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Toplamda 577 beygir güç ve 740 Nm tork değerlerine sahip olan EV6 GT'nin 0-100 km/s hızlanma süresi sadece 3.5 saniye olarak açıklandı. Maksimum hızı 260 km/s olan otomobilin menzili de 405 kilometre.

Gelelim şarj ile ilgili detaylara. Yeni E-GMP platformu üzerine inşa edilen elektrikli crossover 400V ve 800V şarj özelliklerine sahip. Bu da 'nın iddiasına göre (tüm versiyonlarda) bataryanın sadece 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşmasını sağlıyor. Şirketten yapılan açıklamada EV6'nın uzun menzil ve arkadan itiş kombinasyonunda hızlı şarj ile 4.5 dakikada 100 kilometre menzil elde etmek mümkün.

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