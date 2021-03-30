İşte karşınızda yeni elektrikli canavar 2022 Kia EV6 GT! Özellikleri nedir? Neler sunuyor?

Crossover'ın iç mekanına baktığımızda multimedya tuşlarına sahip iki kollu direksiyonun arkasında uzun bir panel yer alıyor. 12'şer inçlik kavisli dijital gösterge ve multimedya ekranları bu panelde yer alıyor. Multimedya sistemiyle ilgili çok bir bilgi yok fakat OTA güncellemelerini ve gerçek zamanlı servisleri destekleyen Kia Connect teknolojisine sahip olduğunu biliyoruz. Bu da kullanıcıların en yakın şarj istasyonu, oraya gitmek için gereken menzil gibi önemli bilgileri görüntüleyebileceği anlamına geliyor.

Bolca deri ve süet karışımı döşemeye yer verildiğini gördüğümüz iç mekanın dikkat çeken diğer özellikleri arasında artırılmış gerçeklik özelliğine sahip head-up display ve 14 hoparlörlü Meridian ses sistemi yer alıyor. 'Active Sound Design' teknolojisine sahip olan bu sistem, iç mekanda aracın hızına göre yapay bir motor sesi çıkarmaktan da sorumlu. Bunun yanı sıra koltukların geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen kumaşla kaplandığı ve oldukça hafif olduğu da verilen bilgiler arasında.