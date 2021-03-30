İşte karşınızda yeni elektrikli canavar 2022 Kia EV6 GT! Özellikleri nedir? Neler sunuyor?

Teknolojilere geçmeden önce elektrikli Kia EV6'nın 520 litre bagaj hacmine sahip olduğunu da ekleyelim. Bu alan arka koltukların katlanmasıyla birlikte 1300 litreye kadar yükseltilebiliyor. Bunun yanı sıra EV6'nın arkadan itişli versiyonlarında ön kaputun altında 50 litrelik bir depolama alanı daha mevcut. Dört tekerleklerden çekişli versiyonlarda ise bu alan 20 litreyle sınırlı.
Kia EV6'nın sürüş destek sistemlerine baktığımızda şerit takip asistanı, güvenli çıkış asistanı, uzaktan kumanda ile akıllı park asistanı ve otoyol sürüş asistanı 2 gibi pek çok özellik görüyoruz. Bunlardan sonuncusu, şerit ortalama fonksiyonu ve adaptif hız sabitleyicinin efektif bir şekilde kombine edilmesini sağlarken, sürücünün sinyal koluna tek bir dokunuşuyla otomatik şerit değiştirmeye de imkan sağlıyor.