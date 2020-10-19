Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?
Kullanıcılar 8.4 inçlik dokunmatik ekranda da elektrikli sürüş için özel bilgilere ulaşabiliyorlar. Kokpitte yer alan yeni bir altı ileri otomatik şanzıman vites kolu ve eAWD modlarıyla güncellenen Selec-Terrain Yüzey seçme sistemi araç kullanım zevkini artırıyor. Kullanıcılar böylece; 4WD Lock, 4WD Low, Yokuş İniş Destek Sistemi ile daha hassas gaz ve direksiyon tepkilerini beraberinde getiren farklı zeminlere uygun sürüş modu Auto, Sport, Snow, Sand/Mud ve Rock modlarını sürüş koşullarına uyarlayabiliyor.