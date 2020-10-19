Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

Jeep Compass 4xe'de tam LED farlar ve Bi-Xenon farlar standart olarak sunulurken, üç özel rengin de dahil olduğu zengin bir renk yelpazesi bulunuyor. 4xe Compass'ın özel donanımları da aracı bugüne kadar üretilen en teknolojik Jeep modeli yapıyor. 7 inçlik TFT renkli ekran ve 8.4 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect NAV, Apple CarPlay özelliği kabini zenginleştiriyor.