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Haberler Galeri 2021 Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

2021 4xe 'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

Elektrikli araçlar son yıllarda yükselişe geçti. Üreticiler yeni bir araç ürettiği zaman, fosil yakıtlı modellerin yanında elektrikli modeli de duyuruyor. Hatta bazı ülkelerde seneler içinde benzinli ve dizel araçların kullanımı da yasaklanacak, sadece elektrikli araçlar olacak. Bunlarla ilgili birçok haber çıkmıştı. Jeep de elektrikli araçlar konusunda stratejisinde önemli değişiklikler yaptı. 'ın şarj edilebilir hibrit versiyon Compass 4xe bunun en büyük örneklerinden biri. Jeep Compass 4xe 'de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Aracın Türkiye fiyatı belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 15:17
Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

Marka içerisindeki elektrik dönüşümünün öncü modellerinden biri olan 4xe 'de satışa sunuldu. PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip Jeep Compass 4xe fiyatı 724.950 TL'den başlıyor.

Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

Jeep'in 4×4 performansını güçlü bir elektrik motoru ile birleştirerek 4×4 kabiliyetini yeniden yaratan 4xe, elektrik motorun anlık tepkime süresini dört tekerden çekiş gücüne hızla yansıtıp zorlu arazi koşullarında kullanıcısına üstün 4xe SUV deneyimi sağlıyor. 'S' ve 'Trailhawk' olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışa sunulan Jeep Compass 4xe; önde 180 HP'lik içten yanmalı motor, arkada 60 HP'lik elektrikli motorun da desteğiyle toplam 240 HP'lik güce ulaşıyor.

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Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

Compass 4xe; kapsamlı teknoloji ve güvenlik özellikleri, e-save modu, e-costing sürüş fonksiyonuyla da öne çıkıyor. 2 saatten kısa sürede şarj imkanı sunan easyWallbox ile halka açık ve ev tipi şarj çözümü de Compass 4xe ile birlikte kullanıcılara sunuluyor.

Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

180 beygir güç üreten 1,3 litrelik motoru ve 6 ileri otomatik şanzımanlı 4xe'de, 400 Volt lityum-iyon kobalt-nikel manganez/grafit batarya, dış etkenlerden korunacak şekilde ikinci koltuk sırasının altında konumlandırılıyor. Özel koruyucu bir muhafaza içine yerleştirilen batarya en iyi performans için ısıtma ve soğutma devresiyle destekleniyor.

Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

4xe, tamamen elektrikli sürüş modundaki 50 kilometrelik sürüş menziliyle de günlük şehir içi kullanım için ihtiyaçlara cevap verebilecek dinamiklerle gelecek. 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlayan araç, hibrit modda 200 km/s'ye ve tam elektrikli sürüşte 130 km/s'ye varan maksimum hıza ulaşıyor.

Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

4xe'de tam LED farlar ve Bi-Xenon farlar standart olarak sunulurken, üç özel rengin de dahil olduğu zengin bir renk yelpazesi bulunuyor. 4xe Compass'ın özel donanımları da aracı bugüne kadar üretilen en teknolojik Jeep modeli yapıyor. 7 inçlik TFT renkli ekran ve 8.4 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect NAV, Apple CarPlay özelliği kabini zenginleştiriyor.

Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

Jeep Compass 4xe Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor! Compass 4xe'nin özellikleri ve fiyatı nedir?

Kullanıcılar 8.4 inçlik dokunmatik ekranda da elektrikli sürüş için özel bilgilere ulaşabiliyorlar. Kokpitte yer alan yeni bir altı ileri otomatik şanzıman vites kolu ve eAWD modlarıyla güncellenen Selec-Terrain Yüzey seçme sistemi araç kullanım zevkini artırıyor. Kullanıcılar böylece; 4WD Lock, 4WD Low, Yokuş İniş Destek Sistemi ile daha hassas gaz ve direksiyon tepkilerini beraberinde getiren farklı zeminlere uygun sürüş modu Auto, Sport, Snow, Sand/Mud ve Rock modlarını sürüş koşullarına uyarlayabiliyor.

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