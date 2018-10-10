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Karşınızda 2019

Japon otomobil üreticisi baştan aşağı yenilediği modelini, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 2018 Otomobil 'nda görücüye çıkarmış ve dikkatleri üstüne toplamıştı. Peki 2019 neler sunuyor?

Giriş Tarihi: 10.10.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 10:03
Karşınızda 2019 Toyota Corolla Hatchback

Yeni Corolla eski kasasına göre artık 40 mm daha uzun.

Karşınızda 2019 Toyota Corolla Hatchback

Yeni Corolla Hb, 114 hp gücündeki 1.2 litrelik benzinli ünite ile de satışa sunulacak.

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Karşınızda 2019 Toyota Corolla Hatchback

Performans modellerinde 1.8 ve 2.0 litrelik hibrit üniteler de yerini alacak.

Karşınızda 2019 Toyota Corolla Hatchback

Hibrit ünitelerin gücü ise 120 hp ve 178 hp olacak.

Karşınızda 2019 Toyota Corolla Hatchback
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Karşınızda 2019 Toyota Corolla Hatchback
Karşınızda 2019 Toyota Corolla Hatchback
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