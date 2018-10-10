Karşınızda 2019 Toyota Corolla Hatchback

Japon otomobil üreticisi Toyota baştan aşağı yenilediği Corolla Hatchback modelini, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarmış ve dikkatleri üstüne toplamıştı. Peki 2019 Toyota Corolla Hatchback neler sunuyor? Yeni Corolla eski kasasına göre artık 40 mm daha uzun. Yeni Corolla Hb, 114 hp gücündeki 1.2 litrelik benzinli ünite ile de satışa sunulacak. Performans modellerinde 1.8 ve 2.0 litrelik hibrit üniteler de yerini alacak. Hibrit ünitelerin gücü ise 120 hp ve 178 hp olacak.