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  • Karşınızda dünyanın en lüks tankı: Ultratank Bentley Continental GT

Karşınızda dünyanın en lüks tankı:

Rusların otomobillerin üzerinde yaptığı deneysel çalışmalara bir yenisi eklendi. 'ye palet takarak gelişmiş bir arazi aracına dönüştürdüler.

Giriş Tarihi: 27.05.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 17:50
Karşınızda dünyanın en lüks tankı: Ultratank Bentley Continental GT

Bir grup Rus değeri milyonlarca TL olan lüks otomobil 'ye palet takarak gelişmiş bir arazi aracına dönüştürdüler.

Karşınızda dünyanın en lüks tankı: Ultratank Bentley Continental GT

olarak adlandırılan bu gelişmiş arazi aracının gövdesi, iç tasarımı ve hala Bentley.

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Karşınızda dünyanın en lüks tankı: Ultratank Bentley Continental GT

Araç bu haliyle maksimum 50 kilometre hıza çıkabiliyor. Ancak aracın geliştiricileri maksimum hızı 100 km/s'e kadar çıkarmayı planlıyorlar.

Karşınızda dünyanın en lüks tankı: Ultratank Bentley Continental GT

Tabiki bu araç yeni ve çalışır durumdaki bir Continental üstüne yapılmamış. Araç, motorundaki arıza nedeniyle normalden çok ucuza bulunmuş.

(NTV)

Karşınızda dünyanın en lüks tankı: Ultratank Bentley Continental GT
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Karşınızda dünyanın en lüks tankı: Ultratank Bentley Continental GT
Karşınızda dünyanın en lüks tankı: Ultratank Bentley Continental GT
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