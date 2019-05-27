Karşınızda dünyanın en lüks tankı: Ultratank Bentley Continental GT

Rusların otomobillerin üzerinde yaptığı deneysel çalışmalara bir yenisi eklendi. Bentley Continental GT'ye palet takarak gelişmiş bir arazi aracına dönüştürdüler. Bir grup Rus değeri milyonlarca TL olan lüks otomobil Bentley Continental GT'ye palet takarak gelişmiş bir arazi aracına dönüştürdüler. Ultratank olarak adlandırılan bu gelişmiş arazi aracının gövdesi, iç tasarımı ve hala Bentley. Araç bu haliyle maksimum 50 kilometre hıza çıkabiliyor. Ancak aracın geliştiricileri maksimum hızı 100 km/s'e kadar çıkarmayı planlıyorlar. Tabiki bu araç yeni ve çalışır durumdaki bir Continental GT üstüne yapılmamış. Araç, motorundaki arıza nedeniyle normalden çok ucuza bulunmuş. (NTV)