Kazalı aracına yaptığıyla şaşkına çevirdi! Sosyal medyanın konuştuğu olay
Kazalı aracına yaptığıyla şaşkına çevirdi! Sosyal medyanın konuştuğu olay
Herhangi bir şeyi yenilendiğinde, tamir edildiğinde veya bir sorun karşısında çözüm yolu üretildiği zaman, yapılanların adım adım sosyal medyada paylaşılması klasik bir durum haline geldi. Ancak paylaşılan çözüm yollarından bazıları oldukça enteresan. Sosyal medyada kaza yaptıktan ya da aracı arızalandıktan sonra pratik bir şekilde çözüm üretmek isteyen otomobil sürücülerinin fotoğrafları dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 07.11.2019
10:31
Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
10:33
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