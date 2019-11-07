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Kazalı aracına yaptığıyla şaşkına çevirdi! Sosyal medyanın konuştuğu olay

Herhangi bir şeyi yenilendiğinde, tamir edildiğinde veya bir sorun karşısında çözüm yolu üretildiği zaman, yapılanların adım adım sosyal medyada paylaşılması klasik bir durum haline geldi. Ancak paylaşılan çözüm yollarından bazıları oldukça enteresan. Sosyal medyada yaptıktan ya da aracı arızalandıktan sonra pratik bir şekilde çözüm üretmek isteyen sürücülerinin fotoğrafları dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 10:33
Kazalı aracına yaptığıyla şaşkına çevirdi! Sosyal medyanın konuştuğu olay

yaptıktan sonra tekerlekleri olmayan aracına farklı bir çözüm bulan kişiden, kapı göçüğünü sanat eserine çeviren bir başkasına kadar ilginç ilginç çözümler var.

Kazalı aracına yaptığıyla şaşkına çevirdi! Sosyal medyanın konuştuğu olay

İşte söz konusu çözümlerden bazıları...

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Kazalı aracına yaptığıyla şaşkına çevirdi! Sosyal medyanın konuştuğu olay
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Kazalı aracına yaptığıyla şaşkına çevirdi! Sosyal medyanın konuştuğu olay
Kazalı aracına yaptığıyla şaşkına çevirdi! Sosyal medyanın konuştuğu olay
Kazalı aracına yaptığıyla şaşkına çevirdi! Sosyal medyanın konuştuğu olay
Kazalı aracına yaptığıyla şaşkına çevirdi! Sosyal medyanın konuştuğu olay
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