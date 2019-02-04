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yanığı mı var? nasıl tamir ediliyor

, ev veya iş yerlerindeki koltuklarda yanıkları olabiliyor. görüntüsüne kavuşturmak ise oldukça basit.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 09:41
Koltuğunuzda sigara yanığı mı var? Bakın nasıl tamir ediliyor

Otomobillerin bir çoğunda özensiz kullanım nedeniyle yanıkları bulunur.

Koltuğunuzda sigara yanığı mı var? Bakın nasıl tamir ediliyor

Otomobilin sahibi, eşi, arkadaşı tarafından yapılan yanıklarının çaresi var.

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Koltuğunuzda sigara yanığı mı var? Bakın nasıl tamir ediliyor

Yetkili servislere gidildiğinde komple koltuğun değiştirilmesi tavsiye edilir ancak bu durum hiç de ucuz değildir.

Koltuğunuzda sigara yanığı mı var? Bakın nasıl tamir ediliyor

yanığını gidermenin birkaç yöntemi mevcut.

Koltuğunuzda sigara yanığı mı var? Bakın nasıl tamir ediliyor

Kumaş ya da deri koltuklardaki yanıklar dolgu yöntemiyle tamir edilebiliyor.

Koltuğunuzda sigara yanığı mı var? Bakın nasıl tamir ediliyor

Öncelikle bölge yanıklardan ve sertleşen parçalardan temizlenir.

Koltuğunuzda sigara yanığı mı var? Bakın nasıl tamir ediliyor

Kumaş tozları koltuğun rengine uygun şekilde hazırlanır. Temizlenmiş yüzeye dolgu yapılır.

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