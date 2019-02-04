Koltuğunuzda sigara yanığı mı var? Bakın nasıl tamir ediliyor

Otomobil, ev veya iş yerlerindeki koltuklarda sigara yanıkları olabiliyor. Eski görüntüsüne kavuşturmak ise oldukça basit. Otomobillerin bir çoğunda özensiz kullanım nedeniyle sigara yanıkları bulunur. Otomobilin sahibi, eşi, arkadaşı tarafından yapılan sigara yanıklarının çaresi var. Yetkili servislere gidildiğinde komple koltuğun değiştirilmesi tavsiye edilir ancak bu durum hiç de ucuz değildir. Sigara yanığını gidermenin birkaç yöntemi mevcut. Kumaş ya da deri koltuklardaki yanıklar dolgu yöntemiyle tamir edilebiliyor. Öncelikle yanık bölge yanıklardan ve sertleşen parçalardan temizlenir. Kumaş tozları koltuğun rengine uygun şekilde hazırlanır. Temizlenmiş yüzeye dolgu yapılır.