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Giriş Tarihi: 09.10.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 16:59

Lamborghini'nin efsane modeli yarım yüzyıl sonra geri döndü

Lamborghini son haftalarda ilginç işlere imza atıyor. Bilindiği üzere Aventador'un üretimi 2021 yılında son buluyor. Ancak geçtiğimiz günlerde üzerinde özel eklemeler bulunan bir Aventador test sürüşü sırasında görülmüş ve kafalarda soru işareti bırakmıştı. Bu olayın üstünden çok geçmeden Lamborghini bomba bir modelle ortaya çıktı. İtalyan üretici, 1971 model Countach'ın ilk prototipini restore etti.

Lamborghini’nin efsane modeli yarım yüzyıl sonra geri döndü

İtalyan süper otomobil üreticisi devi Lamborghini, geçtiğimiz haftalarda klasik modeli Countach'in yeni neslini tanıtmış ve bu hareketiyle oldukça ses getirmişti. Aldığı tepkilerden memnun olmuş olacak ki bundan bir süre sonra da Lamborghini, 1971 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gösterilen ancak 1974 yılında bir test sürüşü esnasında büyük hasar alan eski Countach'ın LP 500 kodlu prototipinin de restorasyon çalışmalarına başladığını duyurmuştu.

Lamborghini’nin efsane modeli yarım yüzyıl sonra geri döndü

Böylece İtalyan devi, sadece Aventador temelleri üzeri yeni nesil Countach modelini duyurmakla kalmayıp, buna ek olarak ilk Countach'ı da tekrar canlandırarak bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Söz konusu aracın restorasyonu için, Lamborghini'nin bünyesinde bulunan Polo Storico isimli bir atölyede 25.000 saatlik bir çalışma gerçekleştirildiği söyleniyor.

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Lamborghini’nin efsane modeli yarım yüzyıl sonra geri döndü

Bahsedilen çalışmanın temelleri ise bir milyonerin 2017 yılında Lamborghine'ye ulaşıp, Countach'ın ilk prototipinin yenilenmesinin mümkün olup olmadığını sormasına dayanıyor. Aracın kimi yedek parçaları şu an üretilmediği için bulunamaz durumda olduğundan, bu süreçte bazı parçaların tekrardan üretilmesi gerektiği de aktarılanlar arasında.

Lamborghini’nin efsane modeli yarım yüzyıl sonra geri döndü

Mesela; 1971 Cenevre Fuarı'ndaki aracın Pirelli Cinturato CN12 lastiklerinin replikasının yapılması gerekmiş. Daha doğrusu, günümüz kimyasal bileşenlerine göre bir lastik tasarlansa da, bu yeni lastiğin desen ve dişleri tıpkı o zamanki lastiklere benzetilmiş. Özetle yenilenen Countach'ın restorasyonunda orijinal modele bağlı kalındığını söyleyebiliriz.

Lamborghini’nin efsane modeli yarım yüzyıl sonra geri döndü

Restorasyondan geçen ilk Countach'ın fiyatı ise henüz meçhul. Lamborghini fiyatı açıklamamakta ısrarcı.

(Webtekno)

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