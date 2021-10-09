Lamborghini’nin efsane modeli yarım yüzyıl sonra geri döndü

Böylece İtalyan devi, sadece Aventador temelleri üzeri yeni nesil Countach modelini duyurmakla kalmayıp, buna ek olarak ilk Countach'ı da tekrar canlandırarak bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Söz konusu aracın restorasyonu için, Lamborghini'nin bünyesinde bulunan Polo Storico isimli bir atölyede 25.000 saatlik bir çalışma gerçekleştirildiği söyleniyor.