Giriş Tarihi: 09.10.2021 16:57Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 16:59
Lamborghini'nin efsane modeli yarım yüzyıl sonra geri döndü
Lamborghini son haftalarda ilginç işlere imza atıyor. Bilindiği üzere Aventador'un üretimi 2021 yılında son buluyor. Ancak geçtiğimiz günlerde üzerinde özel eklemeler bulunan bir Aventador test sürüşü sırasında görülmüş ve kafalarda soru işareti bırakmıştı. Bu olayın üstünden çok geçmeden Lamborghini bomba bir modelle ortaya çıktı. İtalyan üretici, 1971 model Countach'ın ilk prototipini restore etti.