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Haberler Galeri Magirus'un son hali şaşkına çevirdi! Türk halkı için bir minibüsten fazlası olan Magirus...

Magirus'un son hali şaşkına çevirdi! Türk halkı için bir minibüsten fazlası olan Magirus...

Toplu taşıma denince akıllarda beliren ilk imgelerden birisi de Magirus minibüsler. Türk halkının kendisiyle geçmişi çok eskiye dayanıyor. Nesiller adeta onunla büyüdü denebilir. Minibüslerin kendi jargonu ve dili bile oluştu. Yolcu ve şoförlerin kullandığı o jargon hepimizin hafızasına kazındı. Biz onu balık istifi ve şoförler için her daim 'Arkadaki boşluklara geçelim!' sözlerinin kahramanı olarak tanıdık. Magirus minibüsler için en azından 'de bir efsane olduğunu söylemek herhalde abartı olmaz. Ama dört arkadaş bu durumu başka bir seviyeye taşıdı ve kafa kafaya verip efsane minibüsü bakın ne hale getirdiler! Şaşırmaya hazır olun!

Giriş Tarihi: 29.04.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 11:10
Magirus'un son hali şaşkına çevirdi! Türk halkı için bir minibüsten fazlası olan Magirus...

Sadece sıradan bir minübüs değildir onlar! "Müsait bir yerde inebilir miyim? Kaptan beni ışıklarda bırak. Solda inecek var." Ve daha nice hafızalara kazınan cümlenin kahramanı olan minibüstür Magirusler.

Magirus'un son hali şaşkına çevirdi! Türk halkı için bir minibüsten fazlası olan Magirus...

Biz onu balık istifi yolcu kapasitesiyle tanıdık.Magirus tutkunu dört arkadaş da, kafa kafaya verip bir Magirus için binlerce lira harcadı.

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Magirus'un son hali şaşkına çevirdi! Türk halkı için bir minibüsten fazlası olan Magirus...

Bakın sonucu nasıl oldu...

Magirus'un son hali şaşkına çevirdi! Türk halkı için bir minibüsten fazlası olan Magirus...
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Magirus'un son hali şaşkına çevirdi! Türk halkı için bir minibüsten fazlası olan Magirus...
Magirus'un son hali şaşkına çevirdi! Türk halkı için bir minibüsten fazlası olan Magirus...
Magirus'un son hali şaşkına çevirdi! Türk halkı için bir minibüsten fazlası olan Magirus...
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