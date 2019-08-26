Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Mazda arabayı görenler şoke oldu! İşte eski model Mazda'nın muhteşem değişimi

arabayı görenler şoke oldu! İşte eski model Mazda'nın muhteşem değişimi

'nın ismi son günlerde gündemde sıklıkla yer alıyor. Mazda2'nin dördüncü jenerasyonu birkaç senedir piyasada olmasına rağmen bu modele makyaj yapıldı. Resmen tanıtıldı. Tasarımda Mazda3'ten alınan bazı detaylar da kendini belli ediyor. Mazda3'ten bahsetmişken kısa süre önce 25 bin Mazda3 geri çağırıldı. Mazda3'lerin bazılarında bijon gevşeme sorunu olduğu ortaya çıktı. Japon üretici hemen duruma müdahale etti. Yeni Mazda3 tasarım ve diğer birçok noktada başarılı bir hatchback. Ancak Mazda3 popüler bir seri ve eski modeller de kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Bunun bir örneği de 'de yaşandı.

Giriş Tarihi: 26.08.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 09:35
Mazda arabayı görenler şoke oldu! İşte eski model Mazda'nın muhteşem değişimi

marka otomobilini ustalara emanet edip gitti döndüğünde gözlerine inanamadı! Genç adam eski model bir Mazda3'e sahipti. 'de yayınlanan Yüzde 100 Oto programında araçların muhteşem şekilde yenilendiğini görünce başvurdu. Otomobilini Türk ustalara emanet edip giden genç adam otomobilinin son halini görünce gözlerine inanamadı.

Mazda arabayı görenler şoke oldu! İşte eski model Mazda'nın muhteşem değişimi

İşte kare kare o şaşırtan değişim!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mazda arabayı görenler şoke oldu! İşte eski model Mazda'nın muhteşem değişimi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Mazda arabayı görenler şoke oldu! İşte eski model Mazda'nın muhteşem değişimi
Mazda arabayı görenler şoke oldu! İşte eski model Mazda'nın muhteşem değişimi
Mazda arabayı görenler şoke oldu! İşte eski model Mazda'nın muhteşem değişimi
Mazda arabayı görenler şoke oldu! İşte eski model Mazda'nın muhteşem değişimi
BİZE ULAŞIN