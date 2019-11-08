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  • Mercedes araba şoke etti! Gerçeği öğrendiği zaman ne yapacağını şaşırdı

araba şoke etti! Gerçeği öğrendiği zaman ne yapacağını şaşırdı

Dolandırıcılar her yer bulunuyor. Mesela internetten verilen bir siparişte, istenilen ürün yerine başka bir ürünün gönderilmesi birçok kez haberlere konu olmuştur. Sahtekarlıklara daha başka örnekler verilebilir. Ne yazık ki dolandırıcılık olaylarından dolayı madur olan insanlar var. olarak 'da gerçekleşen bir olay pes artık dedirtti! Hindistan'da yaşayan bir adam uzun zamandır araç sahibi olmak istiyordu. Parasının bir kısmını kenara koyup biriktirdi ve çevresinden de biraz borç alarak, sonunda araç parasını topladı. Bir süre boyunca satılık arabalara bakan adam, sonunda istediği aracı buldu ve satın aldı. Ancak adam kısa süre içinde araçta bir gariplik olduğunu fark etti. Arabayla ilgili gerçeği görünce neye uğradığını şaşırdı.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 09:34
Mercedes araba şoke etti! Gerçeği öğrendiği zaman ne yapacağını şaşırdı

Sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri 'da satılan araç oldu. Hindistanlı bir kişi yıllar boyunca sahibi olmak istedi ve sonunda hayallerine kavuştu. Fakat Mercedes diye aldığı araçla ilgili asıl gerçek hayatının şokunu yaşattı.Durumu polislere haber verdi, ancak polisler de olay karşısında şaşkına döndü.

Mercedes araba şoke etti! Gerçeği öğrendiği zaman ne yapacağını şaşırdı

Polisler daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadıklarını söyledi.

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Mercedes araba şoke etti! Gerçeği öğrendiği zaman ne yapacağını şaşırdı

sanılan otomobil aslında başka bir araç çıktı.

Mercedes araba şoke etti! Gerçeği öğrendiği zaman ne yapacağını şaşırdı

Olay sosyal medyayı salladı.

Mercedes araba şoke etti! Gerçeği öğrendiği zaman ne yapacağını şaşırdı

Sahte 'in fotoğrafları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Polis aracı satan adamın peşine düştü.

Mercedes araba şoke etti! Gerçeği öğrendiği zaman ne yapacağını şaşırdı

MERCEDES YENİDEN YOLLARA DÖNDÜ

Ağır bir kazaya karışan marka araç adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla yollara tekrar döndü.

Mercedes araba şoke etti! Gerçeği öğrendiği zaman ne yapacağını şaşırdı

O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördükleri karşısında şaşırdılar.

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