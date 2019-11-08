Mercedes araba şoke etti! Gerçeği öğrendiği zaman ne yapacağını şaşırdı
Mercedes araba şoke etti! Gerçeği öğrendiği zaman ne yapacağını şaşırdı
Dolandırıcılar her yer bulunuyor. Mesela internetten verilen bir siparişte, istenilen ürün yerine başka bir ürünün gönderilmesi birçok kez haberlere konu olmuştur. Sahtekarlıklara daha başka örnekler verilebilir. Ne yazık ki dolandırıcılık olaylarından dolayı madur olan insanlar var. Son olarak Hindistan'da gerçekleşen bir olay pes artık dedirtti! Hindistan'da yaşayan bir adam uzun zamandır Mercedes araç sahibi olmak istiyordu. Parasının bir kısmını kenara koyup biriktirdi ve çevresinden de biraz borç alarak, sonunda araç parasını topladı. Bir süre boyunca satılık Mercedes arabalara bakan adam, sonunda istediği aracı buldu ve satın aldı. Ancak adam kısa süre içinde araçta bir gariplik olduğunu fark etti. Arabayla ilgili gerçeği görünce neye uğradığını şaşırdı.
Giriş Tarihi: 08.11.2019
09:31
Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
09:34
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