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Haberler Galeri Murat 131 arabayı görenler şoke oluyor! Usta hurda arabayı baştan aşağı yeniledi
Giriş Tarihi: 06.11.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:30

Murat 131 arabayı görenler şoke oluyor! Usta hurda arabayı baştan aşağı yeniledi

Ülkemizde bazı arabaların yeri gerçekten bambaşka. Mesela akla gelen ilk isimlerden biri Şahin, Doğan ve Kartal olarak bildiğimiz kuş serisi. Bu araçların fan kulüpleri bile var. Türkiye'de sevilen ve kült haline gelmiş otomobiller arasında Murat 131 de bulunuyor. 1976'dan 1984'e kadar üretilen Murat 131 halen çok sevilen ve ilgi gören bir araba. Türkiye'deki ikon modellerden olan Murat 131'in iyi durumda olanını bulmak zor. Ancak bazı vatandaşlar hurdaya çıkmış olan bir Murat 131 bulup, onu yeniliyor. Aydınlı bir usta da aynen böyle yaptı. Çürümüş halde olan Murat 131'i satın aldı ve aracı topladı. Aylar süren yenileme çalışması sonunda Murat 131'in yenilenmiş halini görenler şaşkına döndü. İşte kare kare muhteşem değişim....

Murat 131 arabayı görenler şoke oluyor! Usta hurda arabayı baştan aşağı yeniledi

Murat 131 halen ilgi gören ve oldukça seveni olan bir araba. Bu otomobili çok seven Aydınlı bir usta, aracın iyi durumda olanını bulamayınca, hurdaya çıkmış olanını aldı. Murat 131 resmen çürümüş durumdaydı.

Murat 131 arabayı görenler şoke oluyor! Usta hurda arabayı baştan aşağı yeniledi

Usta en ince noktasına kadar aracı yeniledi.

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Murat 131 arabayı görenler şoke oluyor! Usta hurda arabayı baştan aşağı yeniledi

Usta yaptıklarını sosyal medyadan paylaştı.

Murat 131 arabayı görenler şoke oluyor! Usta hurda arabayı baştan aşağı yeniledi

İşte kare kare o muhteşem değişim...

Murat 131 arabayı görenler şoke oluyor! Usta hurda arabayı baştan aşağı yeniledi
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