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daki mezarlığının sırrı!

daki bu mezarlığı görenleri şaşkına çeviriyor.

Giriş Tarihi: 25.09.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 16:08
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daki mezarlığının sırrı!
Ormandaki araba mezarlığının sırrı!

Amerika'da bulunan en eski klasik mezarlığında 4 bin kadar klasik araç var.

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daki mezarlığının sırrı nedir?
Ormandaki otomobil mezarlığının sırrı nedir?

Bu doğal klasik müzesinin tohumları 1931 yılında Lewis ailesi tarafından atılmış.

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daki mezarlığının sırrı nedir?
Ormandaki otomobil mezarlığının sırrı nedir?

Amerika, II.Dünya Savaşı'na girdiğinde, aile küçük dükkanlarına eski ları satın alıp lastik, motor parçaları, arabaların önemli aksam parçalarını sökerek satmaya başlamış.

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daki mezarlığının sırrı nedir?
Ormandaki otomobil mezarlığının sırrı nedir?

Çünkü savaş sırasında en çok bu parçalar lazım olmuş.

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daki mezarlığının sırrı nedir?
Ormandaki otomobil mezarlığının sırrı nedir?

Haliyle de 1940'ların başlarına doğru, ailenin dükkanı parçaları tamamen satılmış bir mezarlığına dönmüş.

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daki mezarlığının sırrı nedir?
Ormandaki otomobil mezarlığının sırrı nedir?

Aile, işlerin büyüdüğünü gördüğünde bu eski araçları koymak için daha fazla alana ihtiyaç duymuş.

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daki mezarlığının sırrı nedir?
Ormandaki otomobil mezarlığının sırrı nedir?
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