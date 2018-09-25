Ormandaki araba mezarlığının sırrı!

Ormandaki bu araba mezarlığı görenleri şaşkına çeviriyor. Amerika'da bulunan en eski klasik araba mezarlığında 4 bin kadar klasik araç var. Bu doğal klasik araba müzesinin tohumları 1931 yılında Lewis ailesi tarafından atılmış. Amerika, II.Dünya Savaşı'na girdiğinde, aile küçük dükkanlarına eski arabaları satın alıp lastik, motor parçaları, arabaların önemli aksam parçalarını sökerek satmaya başlamış. Çünkü savaş sırasında en çok bu parçalar lazım olmuş. Haliyle de 1940'ların başlarına doğru, ailenin dükkanı parçaları tamamen satılmış bir araba mezarlığına dönmüş. Aile, işlerin büyüdüğünü gördüğünde bu eski araçları koymak için daha fazla alana ihtiyaç duymuş.