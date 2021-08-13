Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Otomatik vitesli arabada buna dikkat edin! Yoksa başınız ağrıyabilir!
Giriş Tarihi: 13.08.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 16:20

Otomatik vitesli arabada buna dikkat edin! Yoksa başınız ağrıyabilir!

Otomotik vitesli araçlar günümüzde iyice yaygınlaştı. Yeni otomobillere baktığımız zaman otomatik vitesin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Gelişen teknoloji ve ortaya çıkan yeni çözümlerle birlikte otomatik şanzımanlı araçlar, eskisine göre daha ekonomik ve daha daha iyi. Ancak otomatik arabalarda öyle bir durum var ki dikkat edilmezse kullanıcıya büyük faturalar çıkarabilir. İşte dikkat edilmesi gereken kritik nokta!

Otomatik vitesli arabada buna dikkat edin! Yoksa başınız ağrıyabilir!

Otomatik vitesin kullanımı düz vitese göre daha kolay. Öyle bir durum var ki birçok otomatik vites araba kullanıcısı yaptığı bir hatadan dolayı servislere dünyanın parasını veriyor. İşte otomotiv vites araçlarda yapılmaması gereken ve önemle dikkat edilmesi gereken konu.

Otomatik vitesli arabada buna dikkat edin! Yoksa başınız ağrıyabilir!

Otomatik vites araç park edilirken D (DRIVE) vitesteyken öncelikle frene basın ve aracı daha sonra N (NEUTRAL) vitese getirin.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Otomatik vitesli arabada buna dikkat edin! Yoksa başınız ağrıyabilir!

Daha sonra aracın el frenini çekin yük el frenine binsin ve ayağınızı frenden çekin.

Otomatik vitesli arabada buna dikkat edin! Yoksa başınız ağrıyabilir!

Daha sonra tekrar vites kolunu P (PARK) moduna getirin ve kontağı kapatın.

Otomatik vitesli arabada buna dikkat edin! Yoksa başınız ağrıyabilir!

Eğer aracı direk P (PARK) moduna getirip el frenini daha sonra çekerseniz yük şanzımana biner ve büyük maddi hasarlara yol açabilir.

SON DAKİKA