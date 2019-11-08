Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor
Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor
Otomobil dünyası her geçen gün yeni bir teknolojiyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son yenilik ünlü Alman otomobil markası Mercedes tarafından piyasaya sürülüyor. Konunun merkezinde ise otomobillerin olmazsa olmazı farlar var. Farlar karanlık saatlerde otomobillerin belki de en önemli parçasına dönüşüyor. Peki otomobil farlarıyla ilgili gerçekleşen bu yenillik neler vaat ediyor? Almanların geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde hava karardığı anda yolda bakın neler göreceksiniz!
Giriş Tarihi: 08.11.2019
08:51
Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
09:03
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