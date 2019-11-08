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Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor

Otomobil dünyası her geçen gün yeni bir teknolojiyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son yenilik ünlü Alman otomobil markası tarafından piyasaya sürülüyor. Konunun merkezinde ise otomobillerin olmazsa olmazı farlar var. Farlar karanlık saatlerde otomobillerin belki de en önemli parçasına dönüşüyor. Peki otomobil farlarıyla ilgili gerçekleşen bu yenillik neler vaat ediyor? Almanların geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde hava karardığı anda yolda bakın neler göreceksiniz!

Giriş Tarihi: 08.11.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 09:03
Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor

Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor

Otomobil farlarında yepyeni bir dönem başlıyor. Almanların geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde hava karardığı anda yolda bakın neler göreceksiniz?

Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor

Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor

Bu gerçekten teknolojinin ne derece ilerledğinin de göstergesi!

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Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor

Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor

LED ızgarası formundaki far tasarımını ilk olarak 2015'te F 015 adını taşıyan araştırma aracında göstermişti.

Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor

Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor

Ancak şirketin yeni dijital ışıkları, LED ızgarasından daha net ve açık bir aydınlatma vadediyor.

Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor

Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor

HD kalitesinde aydınlatma sunan farlarda 1 milyondan fazla piksel bulunuyor ve sistem otomobilin önünün ne kadar aydınlatılacağını kontrol edilebiliyor.

Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor

Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor

Farlarda parlaklık seviyesinin ayarlanmasında kullanılan sensörler bulunuyor. Bu sensörler sayesinde karşıdan gelenlerin gözlerinin ışıktan etkilenmesi engelleniyor.

Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor

Otomobil dünyasında yenilikler bitmiyor! Şimdi de farlar akıllanıyor

'in akıllı far teknolojisinin bir diğer özelliği ise sürüş ve yol bilgilerini yol üzerine yansıtabilmesi.

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