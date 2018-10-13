Otomobillerin gizli özelliklerini biliyor musunuz? Bakın neler varmış...

Otomobillerde standart donanımlarında olmasına rağmen hiç bilinmeyen gizli özellikler bulunuyor. İşte söz konusu o özellikler... OPEL CORSA Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde... Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir. P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu, aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz. P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır. P3 özelliği şerit değiştirme göstergesidir. Sinyal verirken sinyal çubuğuna hafif basıldığında kendi kendine kapanıp kapanmayacağını ayarlar. P4 özelliği araç seyir halindeyken aracın dört kapısının birden kilitlenip kilitlenmeyeceğini ayarlar. P6 özelliği araç saatte 90 km hıza gelindiğinde aracın sizi sesli olarak uyarıp uyarmamasını ayarlar. Silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü oynatarak bu uyarıyı hangi hızda almak istediğinizi ayarlamanız mümkündür.