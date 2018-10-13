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lerin gizli özelliklerini biliyor musunuz? Bakın neler varmış...

lerde standart donanımlarında olmasına rağmen hiç bilinmeyen gizli özellikler bulunuyor.

Giriş Tarihi: 13.10.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 12:14
Otomobillerin gizli özelliklerini biliyor musunuz? Bakın neler varmış...

İşte söz konusu o özellikler...

Otomobillerin gizli özelliklerini biliyor musunuz? Bakın neler varmış...

OPEL CORSA

ya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde... Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

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Otomobillerin gizli özelliklerini biliyor musunuz? Bakın neler varmış...

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu, aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Otomobillerin gizli özelliklerini biliyor musunuz? Bakın neler varmış...

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

Otomobillerin gizli özelliklerini biliyor musunuz? Bakın neler varmış...

P3 özelliği şerit değiştirme göstergesidir. Sinyal verirken sinyal çubuğuna hafif basıldığında kendi kendine kapanıp kapanmayacağını ayarlar.

Otomobillerin gizli özelliklerini biliyor musunuz? Bakın neler varmış...

P4 özelliği seyir halindeyken aracın dört kapısının birden kilitlenip kilitlenmeyeceğini ayarlar.

Otomobillerin gizli özelliklerini biliyor musunuz? Bakın neler varmış...

P6 özelliği saatte 90 km hıza gelindiğinde aracın sizi sesli olarak uyarıp uyarmamasını ayarlar. Silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü oynatarak bu uyarıyı hangi hızda almak istediğinizi ayarlamanız mümkündür.

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