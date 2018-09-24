ÖTV indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!

Ucuz otomobillerde ÖTV indirimi sonrasında yeni fiyatlar 3000 TL'ye kadar düşüş yaşayacak. Şimdi herkesin merak ettiği sorular arasında hangi araçlarda ne kadar indirim uygulanacak? sorusu geliyor. İşte bu soruların cevabını açıklayan tablo...