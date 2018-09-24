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indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!

Giriş Tarihi: 24.09.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 11:43
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indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!
ÖTV indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!

Otomobil almak isteyenleri yakından ilgilendirecek bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile fiyatlarında indirim uygulanacak. Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş yaşanacak.

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indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!
ÖTV indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!

Herkesin beklediği bu müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Farklı fiyat katagorilerinde araçlarda 3 bin TL ile 11 bin 500 TL arasında değişen indirimler uygulanacak.

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indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!
ÖTV indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!

Ucuz otomobillerde indirimi sonrasında yeni fiyatlar 3000 TL'ye kadar düşüş yaşayacak. Şimdi herkesin merak ettiği sorular arasında hangi araçlarda ne kadar indirim uygulanacak? sorusu geliyor. İşte bu soruların cevabını açıklayan tablo...

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indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!
ÖTV indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!

İşte indirimlerinden sonra araç fiyatlarında olacak indirimi gösteren tablo...

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indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!
ÖTV indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!

Sizler için 2018 yılındaki araç fiyatlarını hazırladık;

Alfa Romeo Giulietta

Eski fiyat: 159.500 liradan başlayan fiyatlarla...

Yeni fiyat: 151.400 'den başlayan fiyatlarla...

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indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!
ÖTV indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!

Alfa Romeo Giulia

Eski fiyat: 590 bin TL'den başlayan fiyatlarla...

Yeni fiyat: 578 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla

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indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!
ÖTV indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!
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