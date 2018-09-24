ÖTV indirimlerinden sonra otomobil fiyatları düşüşe geçti!

Otomobil almak isteyenleri yakından ilgilendirecek bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ÖTV fiyatlarında indirim uygulanacak. Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş yaşanacak. Herkesin beklediği bu müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Farklı fiyat katagorilerinde araçlarda 3 bin TL ile 11 bin 500 TL arasında değişen indirimler uygulanacak. Ucuz otomobillerde ÖTV indirimi sonrasında yeni fiyatlar 3000 TL'ye kadar düşüş yaşayacak. Şimdi herkesin merak ettiği sorular arasında hangi araçlarda ne kadar indirim uygulanacak? sorusu geliyor. İşte bu soruların cevabını açıklayan tablo... İşte ÖTV indirimlerinden sonra araç fiyatlarında olacak indirimi gösteren tablo... Sizler için 2018 yılındaki araç fiyatlarını hazırladık; Alfa Romeo Giulietta Eski fiyat: 159.500 liradan başlayan fiyatlarla... Yeni fiyat: 151.400 'den başlayan fiyatlarla... Alfa Romeo Giulia Eski fiyat: 590 bin TL'den başlayan fiyatlarla... Yeni fiyat: 578 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla