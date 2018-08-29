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Arkana sonunda sahneye çıktı!

kategorisindeki yeni modeli Arkana'yı 'da gün yüzüne çıkardı. Araç henüz konsept olarak nitelendirilse de nihai halina çok yakın bulunuyor.

Giriş Tarihi: 29.08.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 16:03
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Arkana sonunda sahneye çıktı!
Renault Arkana sonunda sahneye çıktı!

son yılların en gözde segmenti olan kategorisine yepyeni bir modelle giriyor.

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Arkana gün yüzüne çıktı!
Renault Arkana gün yüzüne çıktı!

Kaptur ve Dacia/ Duster gibi araçların üretildiği B0 platformunun revize edilmiş hali olan B0+ platformunda üretilen araç ilk etapta Rusya, Güney Kore, Çin ve Latin Amerika'da satılacak.

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Arkana gün yüzüne çıktı!
Renault Arkana gün yüzüne çıktı!

'nun 'daki otomobil fuarında tanıtımını yaptığı aracın ilk olarak ise 2019'un ilk yarısında Rusya'da satışa çıkması bekleniyor.

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Arkana gün yüzüne çıktı!
Renault Arkana gün yüzüne çıktı!

Latince gizemli anlamına gelen 'arcanum' kelimesinden türetilen Arkana, 'nun Koleos, Kaptur, Duster ve Sandero Stepway modellerinin ardından beşinci kategorisindeki aracı olacak.

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Arkana gün yüzüne çıktı!
Renault Arkana gün yüzüne çıktı!

'tan yapılan açıklamada, Arkana'nun Renault grubunun global satışlarının 2022 yılına kadar 5 milyona çıkmasında önemli bir rol oynayacağı ifade edildi.

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Arkana gün yüzüne çıktı!
Renault Arkana gün yüzüne çıktı!

'nun geçen seneki toplam satışları ise 3.76 milyon adet seviyesindeydi.

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Arkana gün yüzüne çıktı!
Renault Arkana gün yüzüne çıktı!
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