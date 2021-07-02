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Haberler Galeri Renault Clio sahipleri bunu bilmeden araçlarını kullandı! Fransız üreticinin gizledikleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 02.07.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 14:48

Renault Clio sahipleri bunu bilmeden araçlarını kullandı! Fransız üreticinin gizledikleri ortaya çıktı

Renault son günlerde isminden sıklıkla söz ettirmeye başladı. Otomotiv devi elektrikli araçlarla ilgili planlarını açıkladı. Ünlü marka önümüzdeki 4 yıl içinde 10 yeni elektrikli otomobil çıkarmayı planlıyor. Bununla birlikte Renault elektrikli araç markasına dönüşüm için önemli bir açıklama daha yaptı. Fransız üretici 2030 yılına kadar tüm modellerinin yüzde 90'ını elektrikli araçların oluşturacağını söyledi. Tüm bunlar konuşulurken Renault'un popüler modeli Clio hakkında sakladığı bazı sırlar açığa çıktı. Meğerse yıllardan beridir, Renault Clio'larda bulunan, ama birçok kimsenin haberinin olmadığı bir takım özellikler bulundu. Tabii ki bunun sadece Clio ile sınırlı olduğunu düşünmeyin. Başka marka ve modeller için de geçerli. İşte birçok markanın araçlarında yer alan ama çoğu kişinin bilmediği o özellikler...

Renault Clio sahipleri bunu bilmeden araçlarını kullandı! Fransız üreticinin gizledikleri ortaya çıktı

Otomobillerde sürüş, güvenlik ve diğer tüm noktalar için standart özellikler vardır. Mercedes, BMW, Volkswagen, Opel, Honda, Toyota vs... yani marka fark etmeksizin bu özellikler değişmez. Ancak üreticilerin sözünü ettiğimiz standart özellikler dışında, araçlarında yer verdiği ekstra özellikler de bulunuyor. Araç sahiplerinin çoğu ise bu ekstra özellikleri bilmiyor. Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri...

Renault Clio sahipleri bunu bilmeden araçlarını kullandı! Fransız üreticinin gizledikleri ortaya çıktı

OPEL CORSA

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

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Renault Clio sahipleri bunu bilmeden araçlarını kullandı! Fransız üreticinin gizledikleri ortaya çıktı

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu,

Renault Clio sahipleri bunu bilmeden araçlarını kullandı! Fransız üreticinin gizledikleri ortaya çıktı

aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Renault Clio sahipleri bunu bilmeden araçlarını kullandı! Fransız üreticinin gizledikleri ortaya çıktı

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

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