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Haberler Galeri Renault Clio'nun sırrı ortaya çıktı! Otomotiv devi yıllarca gizlemiş
Giriş Tarihi: 04.09.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 16:37

Renault Clio'nun sırrı ortaya çıktı! Otomotiv devi yıllarca gizlemiş

Elektrikli araçların yükselişi hız kesmeden sürüyor. Pandemi dönemine karşın tüketiciler elektrikli araçlara ilgi gösterdi. Tabii ki otomobil üreticileri de gelecekte elektrikli araç markası olmak üzere planlarını uygulamaya başladı. Reanult da bu isimlerden biri. Ünlü marka 2030 yılına kadar tüm modellerinin yüzde 90'ını elektrikli araçların oluşturacağını söyledi. Tüm bunlar konuşulurken Renault'un popüler modeli Clio hakkında sakladığı bazı sırlar açığa çıktı. Meğerse yıllardan beridir, Renault Clio'larda bulunan, ama birçok kimsenin haberinin olmadığı bir takım özellikler bulundu. Tabii ki bunun sadece Clio ile sınırlı olduğunu düşünmeyin. Başka marka ve modeller için de geçerli. İşte birçok markanın araçlarında yer alan ama çoğu kişinin bilmediği o özellikler...

Renault Clio’nun sırrı ortaya çıktı! Otomotiv devi yıllarca gizlemiş

Otomobillerde sürüş, güvenlik ve diğer tüm noktalar için standart özellikler vardır. Mercedes, BMW, Volkswagen, Opel, Honda, Toyota vs... yani marka fark etmeksizin bu özellikler değişmez. Ancak üreticilerin sözünü ettiğimiz standart özellikler dışında, araçlarında yer verdiği ekstra özellikler de bulunuyor. Araç sahiplerinin çoğu ise bu ekstra özellikleri bilmiyor. Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri...

Renault Clio’nun sırrı ortaya çıktı! Otomotiv devi yıllarca gizlemiş

OPEL CORSA

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

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Renault Clio’nun sırrı ortaya çıktı! Otomotiv devi yıllarca gizlemiş

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu,

Renault Clio’nun sırrı ortaya çıktı! Otomotiv devi yıllarca gizlemiş

aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Renault Clio’nun sırrı ortaya çıktı! Otomotiv devi yıllarca gizlemiş

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

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