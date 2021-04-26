Renault'un yeni otomobillerinde hız sınırı olacak! Detaylar ortaya çıktı!

Volvo'nun da Renault ile aynı planlamayı yaptığını belirtmekte fayda var. 2019 yılında yeni modellerin 180 km/sa bandını aşmayacağını açıklayan CEO Hakan Samuelsson, insan hayatının hızlanma sürelerinden çok daha önemli olduğunu şu sözler ile ifade etmişti: "Hız sınırı tüm sorunları çözmeyecektir fakat bir insanın hayatını kurtarabilmek bile çok önemli."

(Motor 1 TR)