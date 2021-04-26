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Giriş Tarihi: 26.04.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 17:07

'un yeni otomobillerinde hız sınırı olacak! Detaylar ortaya çıktı!

geçtiğimiz mart ayında hareketli günler geçirdi. Otomotiv devi 'ün yerine geçen Taliant'ı tanıttı. Bununla birlikte 'da satılacak olan Mitsubishi araçların, 2023'ten itibaren Renault'un tesislerinde üretileceği ortaya çıktı. üretici şimdi de yeni araçlarının hızını sınırlandırmak istiyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Renault'un yeni otomobillerinde hız sınırı olacak! Detaylar ortaya çıktı!

, yeni modellerini 180 km/sa hız ile sınırlayıp trafik kazalarının önüne geçmek istiyor. Yüksek süratin kazaların en büyük nedenlerinden biri olduğunu belirten Renault patronu Luca de Meo, geçtiğimiz Cuma günü Paris'te düzenlenen hissedar toplantısında çok önemli açıklamalar yaptı. Der Spiegel'in haberine göre yeni Renault ve Dacia modelleri belirlenen hız limitinin üstüne çıkamayacak.

Renault'un yeni otomobillerinde hız sınırı olacak! Detaylar ortaya çıktı!

Madalyonun diğer yüzünde ise markanın otonom teknolojilere yaptığı yatırımlar bulunuyor. Gelecekte tüm modelleri Safety Coach isimli bir otomatik kontrol sistemi ile donatmak isteyen üretici, bu teknoloji sayesinde aracın bulunduğu bölgeye göre hız sınırlamaları yapmasını sağlayacak. Bahsi geçen donanım tehlikeli dönüşlerde ya da hava koşullarında da sürücüye yardımcı olacak.

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Renault'un yeni otomobillerinde hız sınırı olacak! Detaylar ortaya çıktı!

De Meo'nun nihai planı ise 10 yıl içerisinde Grubu'nu tamamen sıfır emisyonlu bir üretici yapmak. 'da bu hedefin 2040, dünya çapında ise 2050 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. 2030 yılına geldiğimizde ise Renault gamının yüzde 90'ının elektrikli ya da hibrit ürünlerden oluştuğunu göreceğiz. Bununla birlikte bahsi geçen hız limiti, Alpine modelleri için geçerli olmayacak.

Renault'un yeni otomobillerinde hız sınırı olacak! Detaylar ortaya çıktı!

Volvo'nun da ile aynı planlamayı yaptığını belirtmekte fayda var. 2019 yılında yeni modellerin 180 km/sa bandını aşmayacağını açıklayan CEO Hakan Samuelsson, insan hayatının hızlanma sürelerinden çok daha önemli olduğunu şu sözler ile ifade etmişti: "Hız sınırı tüm sorunları çözmeyecektir fakat bir insanın hayatını kurtarabilmek bile çok önemli."

(Motor 1 TR)

Renault'un yeni otomobillerinde hız sınırı olacak! Detaylar ortaya çıktı!
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