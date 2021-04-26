HaberlerGaleriRenault'un yeni otomobillerinde hız sınırı olacak! Detaylar ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 26.04.2021 17:05Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 17:07
Renault'un yeni otomobillerinde hız sınırı olacak! Detaylar ortaya çıktı!
Renault geçtiğimiz mart ayında hareketli günler geçirdi. Otomotiv devi Symbol'ün yerine geçen Taliant'ı tanıttı. Bununla birlikte Avrupa'da satılacak olan Mitsubishi araçların, 2023'ten itibaren Renault'un tesislerinde üretileceği ortaya çıktı. Fransız üretici şimdi de yeni araçlarının hızını sınırlandırmak istiyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...