Sahibinden ikinci el ucuz araçlar! 100 bin lira altında ikinci el otomobiller! 2019'un ikinci el arabalar listesi açıklandı

Vatandaşlar internette ikinci el arabaları araştırıyor. Tüketiciler 100 bin lira altındaki otomobil modellerine bakıyor. Sahibinden satılık ikinci el arabalar için yeni bir liste yayınlandı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer alırken Türkiye'de üretilen araçların sayısı dikkat çekti. 100 bin lira altı araba modelleri hangileri? İkinci el otomobil alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar bütçeyle satın alınabilecek araçlardan bazıları şöyle sıralandı: (Fiyatlar en pahalıdan ucuza doğru olarak ilerliyor)