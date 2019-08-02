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  • Sahibinden ikinci el ucuz araçlar! 100 bin lira altında ikinci el otomobiller! 2019'un ikinci el arabalar listesi açıklandı

Sahibinden ucuz araçlar! 100 bin lira altında ikinci el otomobiller! 2019'un ikinci el arabalar listesi açıklandı

Bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte araba piyasasında daha fazla hareketlenme oldu. Bayram tatilini yazlığında, memleketinde veya başka yerde geçirmek isteyen birçok vatandaş var. Birçok kişi kendi arabasıyla yola çıkmak istiyor ve satın alabileceği ikinci el otomobillere bakıyor. Bu konuda yeni bir liste yayınladı. Listede 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan araçlar yer alıyor. Bununla birlikte ikinci el araba alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de detaylı şekilde anlattık. İşte marka marka model model 100 bin lira altı araçlar listesi...

Giriş Tarihi: 02.08.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 10:00
Sahibinden ikinci el ucuz araçlar! 100 bin lira altında ikinci el otomobiller! 2019'un ikinci el arabalar listesi açıklandı

Vatandaşlar internette arabaları araştırıyor. Tüketiciler 100 bin lira altındaki otomobil modellerine bakıyor. Sahibinden satılık ikinci el arabalar için yeni bir liste yayınlandı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer alırken Türkiye'de üretilen araçların sayısı dikkat çekti. 100 bin lira altı araba modelleri hangileri? İkinci el otomobil alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar bütçeyle satın alınabilecek araçlardan bazıları şöyle sıralandı: (Fiyatlar en pahalıdan ucuza doğru olarak ilerliyor)

Sahibinden ikinci el ucuz araçlar! 100 bin lira altında ikinci el otomobiller! 2019'un ikinci el arabalar listesi açıklandı

Volkswagen-Golf Hatchback 1.0 TSI BMT Midline Plus

Senesi: 2017

Fiyatı: 99 bin TL

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Sahibinden ikinci el ucuz araçlar! 100 bin lira altında ikinci el otomobiller! 2019'un ikinci el arabalar listesi açıklandı

Peugeot-2008 Crossover 1.6 Blue HDI .

Senesi: 2016

Fiyatı: 98 bin 500 TL

Sahibinden ikinci el ucuz araçlar! 100 bin lira altında ikinci el otomobiller! 2019'un ikinci el arabalar listesi açıklandı

Nissan- Juke Crossover 1.5 DCI Sky Pack

Senesi: 2014

Fiyatı: 97 bin TL

Sahibinden ikinci el ucuz araçlar! 100 bin lira altında ikinci el otomobiller! 2019'un ikinci el arabalar listesi açıklandı

Ford- Fiesta Hatchback 1.0 EcoBoost Titanium

Senesi: 2017

Fiyatı: 97 bin TL

Sahibinden ikinci el ucuz araçlar! 100 bin lira altında ikinci el otomobiller! 2019'un ikinci el arabalar listesi açıklandı

Opel Astra Sedan 1.6 CDTI Start&Stop Design

Senesi: 2016

Fiyatı: 95 bin TL

Sahibinden ikinci el ucuz araçlar! 100 bin lira altında ikinci el otomobiller! 2019'un ikinci el arabalar listesi açıklandı

Fiat- Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus

Senesi: 2017

Fiyatı: 90 bin TL

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