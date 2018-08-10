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Şampiyonun garajındaki otomobiller

Formula 1'de 67 yarış birinciliği ile 4 kez dünya şampiyonu olan -'nin İngiliz yarış pilotu , servetinin önemli kısmını en büyük tutkusu olan otomobillere harcıyor.

Giriş Tarihi: 10.08.2018 16:37 Güncelleme Tarihi: 10.08.2018 17:03
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Şampiyonun garajındaki otomobiller
Şampiyonun garajındaki otomobiller

Dünyanın farklı yerlerindeki evlerinin garajında bulunan servet değerindeki hiper ve egzotik otomobiller, yalnızca Hamilton'ın kariyerinin önemli bir bölümünü geçirdiği marka modellerden oluşmuyor... İşte dünya şampiyonunun otomobilleri...

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Şampiyonun garajındaki otomobiller
Şampiyonun garajındaki otomobiller

Sezon öncesi test sürüşleri, simulasyonlar, antrenmanlar, sıralama turları ve büyük yarış derken zamanının büyük bir bölümünü profesyonel yarış pilotluğu ile geçiren , iş haricinde otomobillerde geçireceği vakti 2 saat ile sınırlandırmış.

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Şampiyonun garajındaki otomobiller
Şampiyonun garajındaki otomobiller

Formula 1 kariyeri öncesi daha 8 yaşında Karting yarışlarında direksiyon başına geçen Lewis, 2002 yılında ehliyetini alıp trafiğe çıktığında kullanmak için satın aldığı ilk otomobil ikinci el Mini One olmuş.

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Şampiyonun garajındaki otomobiller
Şampiyonun garajındaki otomobiller

ikinci otomobili ise uzun dönem kiralama ile bir -Benz C200

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Şampiyonun garajındaki otomobiller
Şampiyonun garajındaki otomobiller

2008 yılında Formula 1'in en genç dünya şampiyonu unvanını aldığında, bu zamana kadar bu pahalı spor dalına yaptığı harcamaların karşılığından kat kat fazlasını kazanarak, dünyaca ünlü zenginlerin ligine katıldı. Hem kazandığı serveti yatırıma dönüştürmek, hem de direksiyon başında farklı otomobillerle zevkli vakit geçirmek için koleksiyonuna bir çok modern ve klasik spor otomobil katmaya başladı.

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Şampiyonun garajındaki otomobiller
Şampiyonun garajındaki otomobiller

Los Angeles'taki evine gittiği zaman kullandığı, Amerikan otomobil kültürünün efsaneleşmiş modeli orijinal 1966 Shelby Cobra 427

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Şampiyonun garajındaki otomobiller
Şampiyonun garajındaki otomobiller

Bir hevesle aldığı ancak sürüşünü hiç de beğenmediğini ifade ettiği Ford Mustang Shelby GT 500 Eleanor 1967

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