Şampiyonun garajındaki otomobiller

2008 yılında Formula 1'in en genç dünya şampiyonu unvanını aldığında, bu zamana kadar bu pahalı spor dalına yaptığı harcamaların karşılığından kat kat fazlasını kazanarak, dünyaca ünlü zenginlerin ligine katıldı. Hem kazandığı serveti yatırıma dönüştürmek, hem de direksiyon başında farklı otomobillerle zevkli vakit geçirmek için koleksiyonuna bir çok modern ve klasik spor otomobil katmaya başladı.