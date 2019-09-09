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Sıfır arabalarda büyük kampanya! 100 bin liraya kadar sıfır faiz imkanı... 2019 Eylül ayı sıfır otomobil kampanyaları

Sıfır arabalarda büyük kampanya! 100 bin liraya kadar sıfır faiz imkanı... 2019 Eylül ayı sıfır otomobil kampanyaları

2019 yılının bitmesine az bir zaman kala otomobil firmaları elinde bulunan sıfır arabaları satmak için kampanyalar düzenlemeye başladı. 2019 yılına ait otomobillerin 2020 yılında daha ucuza satılacak olması ve satışların da düşük olması nedeniyle otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor. Bununla birlikte hurda indiriminden yararlanmak isteyenler için de otomobil satış bayileri edindikleri hurda otomobiller sayesinde 15 bin liraya kadar indirim sağlayabiliyor.