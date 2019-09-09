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  • Sıfır arabalarda büyük kampanya! 100 bin liraya kadar sıfır faiz imkanı... 2019 Eylül ayı sıfır otomobil kampanyaları

Sıfır arabalarda büyük kampanya! 100 bin liraya kadar sıfır imkanı... 2019 Eylül ayı sıfır otomobil kampanyaları

2019 yılının bitmesine az bir zaman kala otomobil firmaları elinde bulunan sıfır arabaları satmak için kampanyalar düzenlemeye başladı. 2019 yılına ait otomobillerin 2020 yılında daha ucuza satılacak olması ve satışların da düşük olması nedeniyle otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor. Bununla birlikte hurda indiriminden yararlanmak isteyenler için de otomobil satış bayileri edindikleri hurda otomobiller sayesinde 15 bin liraya kadar indirim sağlayabiliyor.

Giriş Tarihi: 09.09.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 16:31
Sıfır arabalarda büyük kampanya! 100 bin liraya kadar sıfır faiz imkanı... 2019 Eylül ayı sıfır otomobil kampanyaları

Toyota, Skoda, Audi, Renault, Citroen, Dacia, Ford, Nissan, Honda, Hyundai gibi markalar kredilerde sıfır imkanı tanıyor.

Sıfır arabalarda büyük kampanya! 100 bin liraya kadar sıfır faiz imkanı... 2019 Eylül ayı sıfır otomobil kampanyaları

Sıfır otomobillerin satışlarının düştüğü dönemde otomobil almak isteyenler tüm pazarlık kozlarını öne sürerek daha uygun fiyatlara arabaya sahip olabiliyor. Bayilerden ekstra indirim istemeyi unutmayın!

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Sıfır arabalarda büyük kampanya! 100 bin liraya kadar sıfır faiz imkanı... 2019 Eylül ayı sıfır otomobil kampanyaları

İŞTE YÜZDE 0 FAİZ KAMPANYALARI

Peugeot yüzde 0

Kredi tutarı 40 bin lira

Aylık ödeme 3.333 lira

Sıfır arabalarda büyük kampanya! 100 bin liraya kadar sıfır faiz imkanı... 2019 Eylül ayı sıfır otomobil kampanyaları

Ford yüzde 0 2019 model Fiesta ve bazı Focus modellerinde geçerli.

Kredi tutarı 60 bin lira

Sıfır arabalarda büyük kampanya! 100 bin liraya kadar sıfır faiz imkanı... 2019 Eylül ayı sıfır otomobil kampanyaları

Citroen yüzde 0

12-20-25 ay taksit

Kredi tutarı 40-50-70 bin lira

Aylık ödeme 3596, 2500, 5833 lira

Sıfır arabalarda büyük kampanya! 100 bin liraya kadar sıfır faiz imkanı... 2019 Eylül ayı sıfır otomobil kampanyaları

Nissan X-Trail 50 bin 0

Nissan Juke 30 bin liraya 15 ay yüzde 0 faiz

Nissan Navara 70 bin liraya 15 ay yüzde 0 faiz

Sıfır arabalarda büyük kampanya! 100 bin liraya kadar sıfır faiz imkanı... 2019 Eylül ayı sıfır otomobil kampanyaları

Renault

Hafif ticari araçlara özel 50 bin liraya 12 ay yüzde 0

yüzde 0 faiz

Kredi tutarı 50 bin lira

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