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Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri...

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri...

İyi bir otomobil sahibi olmak, hemen hemen herkesin hayalidir. Eylül ayına girmemizle beraber de sıfır araç almak isteyenlerin konuya yönelik araştırmaları bir hayli yoğunluk kazandı. Fiyat aralığı değişmekle beraber, 100 bin TL'nin altında olan sıfır otomobiller en çok tercih edilenler arasında öne çıkıyor. Her markanın 100 bin TL ve altında çeşitli araçları olmakla beraber, özellikleri de farklılık gösteriyor. Haberimizin detaylarından Eylül ayı içerisinde 100 bin TL ve altı bir fiyata alabileceğiniz sıfır otomobilleri kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 06.09.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 12:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





