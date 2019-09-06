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  • Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri...

almak isteyenler dikkat! İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri...

İyi bir otomobil sahibi olmak, hemen hemen herkesin hayalidir. Eylül ayına girmemizle beraber de sıfır araç almak isteyenlerin konuya yönelik araştırmaları bir hayli yoğunluk kazandı. Fiyat aralığı değişmekle beraber, 100 bin TL'nin altında olan sıfır otomobiller en çok tercih edilenler arasında öne çıkıyor. Her markanın 100 bin TL ve altında çeşitli araçları olmakla beraber, özellikleri de farklılık gösteriyor. Haberimizin detaylarından Eylül ayı içerisinde 100 bin TL ve altı bir fiyata alabileceğiniz sıfır otomobilleri kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 06.09.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 12:22
Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri...

Çoğu 100 bin TL'nin altında olan otomobillerden bazısının özellikleriyle 100 bin TL'nin biraz üzerine çıktığı görülüyor.

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri...

Citroen otomobil modelleri:

C3 LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2

Fiyatı:90.500 TL

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Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri...

C3 FEEL 1.2 PureTech 82 HP 6.2

Fiyatı: 94.500 TL

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri...

Ford otomobil modelleri:

Fiesta model fiyatları:

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri...

Benzin

Trend 5 Kapı _ 1.1L 85PS 5 İleri Manuel

Fiyatı: 95.300 TL

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri...

Dizel

Trend 5 Kapı _ 1.5L TDCi 85PS 6 İleri Manuel

Fiyatı: 114.500 TL

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri...

Volkswagen otomobillerin fiyatları:

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