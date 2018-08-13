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tarihine damga vuran efsane ler

Birçok de neredeyse başrol oyuncusu kadar gördüğümüz modelleri, kimi zaman uçurumdan atlayarak sanat uğruna kendilerini feda ediyor; kimi zaman da robota dönüşerek dünyayı kurtarıyorlar.

Giriş Tarihi: 13.08.2018 14:28 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 14:57
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tarihine damga vuran efsane ler
Sinema tarihine damga vuran efsane otomobiller

tarihi boyunca binlerce yla karşılaştık. Bazılarını hala unutamamışken bazıları da aklımızından bir anda silindi. Ancak kimi arabalar var ki en az ler kadar efsaneleşti. Onlar her ne kadar Oscar'a aday gösterilmeseler de markalarına hem tanınırlık hem de para kazandırıyorlar. Karşınızda sinema tarihinin ikonik arabaları...

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tarihine damga vuran efsane ler
Sinema tarihine damga vuran efsane otomobiller

Gone in 60 Seconds (2000)
1967 Model Shelby Mustang GT500 "Eleanor"

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tarihine damga vuran efsane ler
Sinema tarihine damga vuran efsane otomobiller

The Dukes of Hazzard (2005)
1969 Model Dodge Charger "General Lee"

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tarihine damga vuran efsane ler
Sinema tarihine damga vuran efsane otomobiller

The Transporter (2002)
2004 Audi A8 6.0 Quattro

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tarihine damga vuran efsane ler
Sinema tarihine damga vuran efsane otomobiller

Smokey and the Bandit (1977)
1977 Model Pontiac Firebird Trans Am

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tarihine damga vuran efsane ler
Sinema tarihine damga vuran efsane otomobiller

Death Proof (2007)
1971 Model Chevrolet Nova SS

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tarihine damga vuran efsane ler
Sinema tarihine damga vuran efsane otomobiller

Transformers
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