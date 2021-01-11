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SON DAKİKA HABERLER! Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 için yeni fiyatlar belli oldu
Birçok otomobil markası 2021 yılının ilk günlerinde de sene sonu kampanyaları devam ediyor. Sıfır otomobil almak isteyenler için 300 bin TL'ye kadar olan modelleri derledik. Pandemi nedeniyle araç ithalatının ve üretimin azlığı nedeniyle fiyatlarda aşırı hareketlenmeler yaşanıyor. 100 binin altında sıfır otomobil kalmadı. İşte 2021 model araçlar arasında en uygun modeller...
Giriş Tarihi: 11.01.2021
16:12
Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
16:20
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