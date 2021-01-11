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SON DAKİKA HABERLER! Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 için yeni fiyatlar belli oldu

Birçok markası 2021 yılının ilk günlerinde de sene sonu kampanyaları devam ediyor. Sıfır otomobil almak isteyenler için 300 bin TL'ye kadar olan modelleri derledik. Pandemi nedeniyle araç ithalatının ve üretimin azlığı nedeniyle fiyatlarda aşırı hareketlenmeler yaşanıyor. 100 binin altında sıfır otomobil kalmadı. İşte araçlar arasında en uygun modeller...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 16:20
SON DAKİKA HABERLER! Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 için yeni fiyatlar belli oldu

2021 yılında sıfır alacaklar dikkat! Otomobil firmalarının internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri sizler için listeledik.

SON DAKİKA HABERLER! Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 için yeni fiyatlar belli oldu

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)

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SON DAKİKA HABERLER! Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 için yeni fiyatlar belli oldu

CİTROEN

YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 151.500 TL

SON DAKİKA HABERLER! Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 için yeni fiyatlar belli oldu

CİTROEN

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Kampanyalı fiyatı 296.500 TL

SON DAKİKA HABERLER! Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 için yeni fiyatlar belli oldu

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 197.500 TL

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