Süre azalıyor! İşte 15 bin lira daha ucuza alınacak arabalar! Bakın hangi otomobil modelleri var...
Süre azalıyor! İşte 15 bin lira daha ucuza alınacak arabalar! Bakın hangi otomobil modelleri var...
Sıfır otomobil kampanyaları devam ediyor. Firmaların yıl sonu yaklaşması nedeniyle sıfır faiz ve fiyatlarında indirim yapmasının yanında devletin hurda teşviği de devam ediyor. 16 yaş ve üzerindeki motorlu araçların hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında terkin edilecek ÖTV'nin üst sınırı 15 bin liraya yükseltilmişti. 31 Aralık 2019'a kadar sürecek olan bu uygulama ile hurda aracı olanlar matrahı 70 bin liraya kadar olan yeni araç alımlarında 15 bin lira avantaj elde ediyor.
Giriş Tarihi: 26.10.2019
11:30
Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
11:43
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