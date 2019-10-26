Süre azalıyor! İşte 15 bin lira daha ucuza alınacak arabalar! Bakın hangi otomobil modelleri var...

Matrahı 70 bin lira ile 120 bin lira arasında olan araçlar için terkin edilecek ÖTV 12 bin lira olacak. Matrahı 120 bin lirayı aşan arabalarda ise hurda indiriminden yararlanılamıyor. Yeni yılda uygulamada olmayacak olan hurda teşviği nedeniyle 2019 yılında alınan arabalarda 15 bin liralık kar elde edilmiş olacak.