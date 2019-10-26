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  • Süre azalıyor! İşte 15 bin lira daha ucuza alınacak arabalar! Bakın hangi otomobil modelleri var...

Süre azalıyor! İşte 15 bin lira daha ucuza alınacak arabalar! Bakın hangi otomobil modelleri var...

Sıfır otomobil kampanyaları devam ediyor. Firmaların yıl sonu yaklaşması nedeniyle sıfır faiz ve fiyatlarında indirim yapmasının yanında devletin hurda teşviği de devam ediyor. 16 yaş ve üzerindeki motorlu araçların hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında terkin edilecek 'nin üst sınırı 15 bin liraya yükseltilmişti. 31 Aralık 2019'a kadar sürecek olan bu uygulama ile hurda aracı olanlar matrahı 70 bin liraya kadar olan yeni araç alımlarında 15 bin lira avantaj elde ediyor.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 11:43
Süre azalıyor! İşte 15 bin lira daha ucuza alınacak arabalar! Bakın hangi otomobil modelleri var...

Matrahı 70 bin lira ile 120 bin lira arasında olan araçlar için terkin edilecek 12 bin lira olacak. Matrahı 120 bin lirayı aşan arabalarda ise hurda indiriminden yararlanılamıyor. Yeni yılda uygulamada olmayacak olan hurda teşviği nedeniyle 2019 yılında alınan arabalarda 15 bin liralık kar elde edilmiş olacak.

Süre azalıyor! İşte 15 bin lira daha ucuza alınacak arabalar! Bakın hangi otomobil modelleri var...

Hurda aracı olmayanlar ise sıfır araba satan bayilerden belli bir miktar ücretle hurda araba edinip, kalan kısmının indiriminden yararlanabiliyor.

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Süre azalıyor! İşte 15 bin lira daha ucuza alınacak arabalar! Bakın hangi otomobil modelleri var...

İşte hurda indirimiyle satılan arabalar:

Fiat Egea Sedan 1.4 benzinli 73 bin 950 lira

Hurda indirimsiz fiyatı 88 bin 950 lira

Süre azalıyor! İşte 15 bin lira daha ucuza alınacak arabalar! Bakın hangi otomobil modelleri var...

Citroen C-Elysee Live 1.2 benzinli 83 bin 500 lira

Hurda indirimsiz fiyatı 98 bin 500 lira

Süre azalıyor! İşte 15 bin lira daha ucuza alınacak arabalar! Bakın hangi otomobil modelleri var...

Toyota Corolla 1.6 Vision benzinli 105 bin 550 lira

Hurda indirimsiz fiyatı 120 bin 550 lira

Süre azalıyor! İşte 15 bin lira daha ucuza alınacak arabalar! Bakın hangi otomobil modelleri var...

Peugeot 301 1.2 benzinli 85 bin 755 lira

Hurda indirimsiz fiyatı 106 bin 203 lira

Süre azalıyor! İşte 15 bin lira daha ucuza alınacak arabalar! Bakın hangi otomobil modelleri var...

Hyundai i10 1.0 benzinli 74 bin 720 lira

Hurda indirimsiz fiyatı 89 bin 720 lira

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