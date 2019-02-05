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görüyorsunuz ama ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Arabada sık sık gördüğünüz bazı şeylerin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 05.02.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 19:31
Sürekli görüyorsunuz ama ne işe yaradığını biliyor musunuz?
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Sürekli görüyorsunuz ama ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.

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Sürekli görüyorsunuz ama ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.

Sürekli görüyorsunuz ama ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.

Sürekli görüyorsunuz ama ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Sürekli görüyorsunuz ama ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadığını görebilirsiniz.

Sürekli görüyorsunuz ama ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Uçak camlarındaki delikler

Uçak camlarında gördüğümüz minik deliklerin iki sebebi var. Biri, hava basıncını dengelemek. Zira uçak havalandığında uçağın içinde ve dışında büyük bir basınç farkı oluşuyor. Bu küçük delik sayesinde o fark dengeleniyor. Minik deliğin diğer işlevi de camın buğulanmasını engellemek.

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