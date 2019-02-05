Sürekli görüyorsunuz ama ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Arabada sık sık gördüğünüz bazı şeylerin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız... Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz. Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir. Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz. Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadığını görebilirsiniz. Uçak camlarındaki delikler