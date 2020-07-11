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Sürücüler aman dikkat! Araba kullanırken o işareti görürseniz...
Bir otomobilin bakımlarını aksatmayıp, iyi kullanınca uzun yıllar sahibini yolda bırakmıyor. Ancak kötü bakılan araçlar için bunu söyleyemeyiz. Arızaları anlamak, bakımları yaptırmak önemli. Arabalarda arızalar için sürücüyü bilgilendiren birçok ikaz işareti var. İkaz lambalarının ne anlama geldiğini bilmeniz, müdahale etmeniz için gerekli. Peki ikaz işaretleri neyi gösteriyor? Ne anlama geliyor? İşte otomobillerin gösterge tablosunda yer alan tüm ikaz işaretleri ve anlamları…
Giriş Tarihi: 11.07.2020
16:06
Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
16:30
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