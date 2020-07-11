Sürücüler aman dikkat! Araba kullanırken o işareti görürseniz...

Bazı zamanlar otomobilimizle seyahat ederken gösterge kadranında bir uyarı ışık yandığını görür ve ne anlam ifade ettiğini anlamaya çalışırız. Otomobillerimizin gösterge panelindeki pek çok uyarı ışığı bizlere otomobilimizle ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Biz de tüm bu ikaz işaretlerinin ne anlama geldiğini sizler için derledik. İşte detaylar…