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Sürücüler aman dikkat! kullanırken o işareti görürseniz...

Bir otomobilin bakımlarını aksatmayıp, iyi kullanınca uzun yıllar sahibini yolda bırakmıyor. Ancak kötü bakılan araçlar için bunu söyleyemeyiz. Arızaları anlamak, bakımları yaptırmak önemli. Arabalarda arızalar için sürücüyü bilgilendiren birçok ikaz işareti var. İkaz lambalarının ne anlama geldiğini bilmeniz, müdahale etmeniz için gerekli. Peki ikaz işaretleri neyi gösteriyor? Ne anlama geliyor? İşte otomobillerin gösterge tablosunda yer alan tüm ikaz işaretleri ve anlamları…

Giriş Tarihi: 11.07.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 16:30
Sürücüler aman dikkat! Araba kullanırken o işareti görürseniz...

Bazı zamanlar otomobilimizle seyahat ederken gösterge kadranında bir uyarı ışık yandığını görür ve ne anlam ifade ettiğini anlamaya çalışırız. Otomobillerimizin gösterge panelindeki pek çok uyarı ışığı bizlere otomobilimizle ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Biz de tüm bu ikaz işaretlerinin ne anlama geldiğini sizler için derledik. İşte detaylar…

Sürücüler aman dikkat! Araba kullanırken o işareti görürseniz...

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Sürücüler aman dikkat! Araba kullanırken o işareti görürseniz...

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Sürücüler aman dikkat! Araba kullanırken o işareti görürseniz...

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Sürücüler aman dikkat! Araba kullanırken o işareti görürseniz...

4. CAM SUYU VEYA SIVISININ DÜŞÜK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

Sürücüler aman dikkat! Araba kullanırken o işareti görürseniz...

5. FREN BALATALARINIZIN AŞINMIŞ VE ÖMRÜNÜ TAMAMLAMAK ÜZERE OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

Sürücüler aman dikkat! Araba kullanırken o işareti görürseniz...

6. HIZ SABİTLEYİCİ (CRUİSE CONTROL) SİSTEMİNİN AKTİF DURUMDA OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

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